Барбара Луна Сипос – это девушка из Будапешта, которая сделала бразильскую подтяжку ягодиц, операцию на влагалище, две ринопластики, неоднократно уменьшала подбородок и меняла форму челюсти. Также она еще делала подтяжку бровей и увеличивала губы и грудь. Из-за кардинального изменения внешности теперь у Барбары проблемы с поиском работы.

Девушка была такой неудержимой в перевоплощении себя в "красавицу", что потратила для этого 135 тысяч долларов. УНИАН сообщает, что Барбара Луна Сипос лишилась работы из-за того, что стала похожей на куклу Барби.

Читайте также: Изменения в фэшн-индустрии: впервые девушка с синдромом Дауна стала лицом Gucci и Vogue

Девушка не скрывает, что с самого детства ей нравилась внешность куклы Барби. Впоследствии она сама решилась стать такой. Это обошлось ей большим количеством дорогих пластических операций, первая из которых была в 17 лет Барбары. Сначала поклонница Барби увеличила грудь, и уже через год ей посчастливилось встретить своего будущего мужа. Он также положительно относился к пластическим операциям и хотел быть похожим на игрушку. Все операции, которые Барбара делала впоследствии, оплачивал муж.

Среди тех изменений, которые делала Барбара, бразильская подтяжка ягодиц, операция на влагалище, 2 ринопластики, несколько манипуляций для уменьшения подбородка и изменения формы челюсти, а также инъекции для увеличения губ и подтяжка бровей.

Однако кукольная внешность теперь мешает Барбаре устроиться на работу. Она говорит, что ей отказывают из-за "ауры и харизмы, которая сводит мужчин с ума". В частности, реальная Барби отмечает, что ей нравится, когда она не обделена мужским вниманием. Теперь она имеет целью снова выйти замуж, ведь в 2019 развелась со своим бывшим мужем.