Рэйчел Джеймс – девушка, у которой была идея, но не хватало поддержки и финансов для ее реализации. Однако сначала она создала собственную линейку лаков для ногтей, а впоследствии открыла студию маникюра Nova Pear. Также она знает, какой дизайн ногтей будет актуальным летом 2020 года.

Когда девушка начинала свой путь в индустрии красоты, то не имела никаких связей. InStyle поинтересовался у нее, как можно создать успешный бренд самостоятельно и какими будут главные тенденции в маникюре.

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Как начинала Рэйчел Джеймс

Еще с юного возраста она научилась делать прически, оформлять брови и красить ногти, поэтому рано начала работать сама для себя. После окончания средней школы девушка получила лицензию эстетика, а потом пошла в школу модного мерчандайзинга. Уже тогда Рэйчел осознала, что не выдержит на работе с другим начальством и захотела инвестировать в собственное дело.

Заканчивая колледж, молодая предпринимательница сделала маркетинговую презентацию на одном из занятий. Она рассказала об идее создания линейки косметики для ногтей и способах ее развития, хотя другие студенты подготовили доклады на тему моды, поскольку специальность у них была такой. Однако профессору понравилась инициатива Рэйчел и он порекомендовал ей идти работать на определенный бренд. Но она точно знала, что хочет быть сама себе начальником. Когда девушка пришла домой, то начала искать информацию на просторах интернета: "как начать бренд лака для ногтей".

Впоследствии Рэйчел Джеймс связалась с профессиональным косметологом, который ознакомил ее с базовыми составами и процессом создания лака для ногтей. Первые два года девушка делала лаки самостоятельно, потому что не могла себе позволить тратить средства на лабораторию или производителя. Она отмечает, что эта процедура была интересной, но удивляется, как родители позволили ей таким заниматься дома. Потому что работать приходилось с легковоспламеняющимися химическими веществами – дом мог подорваться в любой момент.

Однако через несколько лет плодотворного труда Рэйчел смогла не только основать экологическую линейку лаков для ногтей, которые не тестируются на животных, но и открыть собственную студию маникюра.

Какой маникюр будет в тренде летом 2020

Рэйчел Джеймс думает, что летом стоит красить ногти лаком яркого цвета. Потому что это пора, когда мы должны открыться после ношения верхней одежды в серых оттенках, рукавиц и других вещей, которые не позволяли людям самовыразиться с помощью маникюра. Также основательница Nova Pear говорит, что летом можно носить обычные ногти без покрытия, но аккуратно ухоженные. Она добавляет, что рекомендуется сохранять простоту на своих ногтях, если вы используете яркие цвета на своем теле, лице или волосах.