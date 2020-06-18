Если начались летние каникулы, то для вашего ребенка это означает лишь одно – полная свобода действий. Теперь он будет играть и гулять вволю. Кому посчастливилось быть мамой девочки, то вам придется ежедневно заплетать ей волосы, чтобы они не мешали дочери активно проводить время.

Пока ваша дочь не вырастет, вам нужно будет делать ей прически. Чтобы превратить эту утреннюю рутину в приятное развлечение для обоих, можно порадовать свою малышку оригинальной прической. 24 канал собрал 10 идей детских косичек, которые сделают летние будни вашей дочери ярче.

К теме: Простые и оригинальные летние прически для коротких волос: фото на примере звезд

Когда у вашей дочери длинные, мягкие и красивые волосы, стоит пользоваться возможностью экспериментировать с различными прическами на них. Ибо вы не заметите, как быстро девочка вырастет и захочет их подрезать. Здесь одним высоким "хвостиком", классической или "рыбьей" косичками не обойдешься. Однако их легко можно трансформировать в гораздо более оригинальные прически. Техника создания таких косичек не отличается, но их можно видоизменять. Например, обмотать вокруг головы, заплести три косички в одну, сделать косичку поверх распущенных волос или просто добавить любимых аксессуаров.

Существуют названия причесок, которые сначала кажутся довольно сложными в исполнении. Среди них: коса-корона, коса-водопад, коса-обруч или бантик. Однако, если посмотреть несколько примеров на фото, можно понять, что на самом деле все элементарно.

Попробуйте воспроизвести для своей дочери такие прически, идеи для которых мы нашли в соцсетях: