Чтобы кожа имела красивый и здоровый вид, ее нужно тщательно очищать. Первым шагом в рутине ухода за кожей лица является демакияж. Однако не все выполняют его правильно. Таким образом на лице могут появиться высыпания, шелушение, покраснение.

Неправильный демакияж провоцирует негативные последствия на коже лица. Новый канал рассказал об ошибках во время снятия макияжа и поделился тонкостями правильного выполнения процедуры. Читайте также: Неудачный макияж: какие бьюти-ошибки делают вас визуально старше Ошибки в демакияже Спать с косметикой на лице. Стоит начать с того, что перед сном обязательно нужно удалять остатки косметических продуктов с кожи. В противном случае утром вы увидите на лице высыпания, шелушения или покраснения, а впоследствии появятся преждевременные морщины.

Стоит начать с того, что перед сном обязательно нужно удалять остатки косметических продуктов с кожи. В противном случае утром вы увидите на лице высыпания, шелушения или покраснения, а впоследствии появятся преждевременные морщины. Сначала снимаете макияж, а потом умываетесь. Правильный демакияж – это сначала умывание лица, а затем удаление остатков косметики с помощью специального средства.

Правильный демакияж – это сначала умывание лица, а затем удаление остатков косметики с помощью специального средства. Смывание всего макияжа одной салфеткой. Это можно назвать своеобразным "размазыванием косметики по лицу". Таким образом вам не удастся тщательно и качественно очистить кожу. Чтобы достичь желаемого результата, используйте 4-5 салфеток или ватных дисков для проведения демакияжа.

Как не нужно смывать макияж / Фото Unsplash Не удаляете остатки туши. Демакияж ресниц стоит проводить с особой тщательностью. Ведь остатки туши портят кожу по линии роста ресниц. Чтобы избежать проблемы, используйте специальное средство для удаления косметики вокруг глаз.

Демакияж ресниц стоит проводить с особой тщательностью. Ведь остатки туши портят кожу по линии роста ресниц. Чтобы избежать проблемы, используйте специальное средство для удаления косметики вокруг глаз. Пользование средством неправильного назначения. Косметику с легкими текстурами, как BB-крем, тональная основа, консилер, стоит смывать средствами на водной основе: мицеллярной водой, лосьоном или тоником для очищения. Для удаления праймера, туши и помады применяйте специальное молочко или гидрофильную основу.

Косметику с легкими текстурами, как BB-крем, тональная основа, консилер, стоит смывать средствами на водной основе: мицеллярной водой, лосьоном или тоником для очищения. Для удаления праймера, туши и помады применяйте специальное молочко или гидрофильную основу. Умываться слишком горячей или холодной водой. Неправильная температура воды может навредить коже. Эксперты рекомендуют смывать косметику водой комнатной температуры, которая не превышает 25 градусов. View this post on Instagram A post shared by KLAUDIA (@klaudynka_x3) Тереть лицо полотенцем. Не стоит с чрезмерной силой вытирать кожу после умывания. Вместо этого легко промокните лицо мягким полотенцем.

Не стоит с чрезмерной силой вытирать кожу после умывания. Вместо этого легко промокните лицо мягким полотенцем. Использование средств 2 в 1. Средство для снятия макияжа и средство для очищения кожи – это 2 разных продукта. Когда производители совмещают их в одном, то жертвуют их эффективностью.