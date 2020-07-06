Дело не в косметике: секреты супермоделей, которые помогают им иметь безупречную кожу
Единогласно успешные модели утверждают, что секрет их красоты – правильный уход за кожей. Они стараются выглядеть так, чтобы могли чувствовать себя уверенно даже без макияжа. У них есть похожие бьюти-привычки, благодаря которым кожа моделей всегда безупречна.
Ни одна дорогая декоративная косметика не сможет заменить качественный уход за кожей. Все супермодели об этом знают, поэтому у них есть секреты и хитрости, которые способствуют красивой внешности. Cosmopolitan поделился несколькими из них.
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Секреты безупречной кожи, как у супермоделей
- Они не умывают утром лицо водопроводной водой. Зато протирают его тоником, потому что слишком частые умывания разрушают гидро-липидный слой, в результате чего еще больше активизируется работа сальных желез, кожа становится жирной, и появляются высыпания.
- Минимизируют употребление сахара и избегают резких перепадов веса. Потребление большого количества сахара негативно отражается на состоянии кожи: появляются морщины, высыпания и провоцируется преждевременное старение. Потому что сахар попадает в кровь, образует молекулы, которые разрушают коллаген и эластин. Что касается стабильного веса, то это помогает избежать растяжек на теле и не создавать стресс для организма.
- Регулярные визиты к косметологу. Супермодели доверяют свою кожу профессионалам. Они посещают косметологов не только тогда, когда на лице появляются видимые проблемы, но и ежемесячно делают процедуры для очистки кожи, массаж и легкий пилинг.
- Иногда красотки со страниц модных журналов не наносят крем с SPF. Эксперты говорят, что продукты, которые предназначены для защиты кожи от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, закупоривают поры и мешают коже полноценно "дышать". Поэтому использовать их нужно только по необходимости.
- Модели ежедневно увлажняют кожу и пьют много воды (примерно 3 – 3, 5 литра). У представительниц фэшн-индустрии всегда в сумочке есть флакон с термальной водой, чтобы в течение дня добавлять коже влагу.
- Безупречной коже моделей также способствуют занятия спортом. Благодаря регулярным тренировкам кровообращение в организме усиливается, и все полезные вещества направляются в глубокие слои дермы.