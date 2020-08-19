Анита Луценко является фитнес-тренером и экспертом по похудению. Она регулярно делится со своими подписчиками в Инстаграме новыми упражнениями для тренировки. Недавно женщина продемонстрировала комплекс упражнений для гибкости тела, которые можно выполнить дома всего за 3 минуты.

Говорят, что молодость тела можно оценить по его гибкости. Чтобы мышцы оставались эластичными, а суставы подвижными, не стоит игнорировать тренировки для растяжки тела. ТСН поделился советами от Аниты Луценко, Как правильно делать растяжку дома.

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Растяжка для начинающих

На видео звездный тренер Анита Луценко подробно показала комплекс простых упражнений для растяжки тела. Чтобы выполнить тренировку, вам не понадобится дополнительный инвентарь, а только ваше тело и 3 свободных минуты. "Короткий комплекс для растяжки нужно использовать утром или после основной тренировки", – отметила Анита.

Во время растяжки для гибкости тела стоит контролировать болевые ощущения. Боль не должна быть слишком сильной. Когда повторить одно из положений будет трудно, то просто тянитесь на возможном уровне и получайте удовольствие.

Смотрите, как делать растяжку дома за 3 минуты: