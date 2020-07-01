Когда вы возвращаетесь после отпуска или просто решили загорать возле дома, ваша кожа сильно меняет цвет. Выглядеть она привлекательнее, свежее и темнее. Поэтому теперь стоит внести коррективы в ваш ежедневный макияж.

Привычный тон тональной основы, тени или любимая помада для губ на загорелой коже будут смотреться совсем по-другому, чем обычно. Международный визажист Pupa Джорджио Форгана рассказал для Cosmopolitan об особенностях создания макияжа на загорелой под солнцем коже.

Интересно знать: Хитрость визажистки из Бруклина, как можно быстро нарисовать идеальные стрелки

Как красить губы?

Загорелое лицо прекрасно украсят губы хорошо пигментированного цвета, который будет создавать эффект сияния. Для летней вечеринки профессиональный визажист рекомендует накрасить губы помадой винного или ягодного оттенков. Коже, загоревшей под солнцем, подойдут матовые текстуры средств для губ. Такой акцент добавляет роскоши любому образу. Джорджио отмечает: "Когда я вижу женщину с красивой безупречной кожей, пушистыми ресницами и матовыми красными губами, то для меня это величайшее проявление шика в макияже".



Удачный выбор цвета губной помады летом/ Фото Unsplash

Какие выбрать тени для век?

Здесь следует опираться на свой собственный стиль в макияже. Однако удачно можно выделить преимущества загорелой кожи с помощью длинных и объемный ресниц. Вы можете даже не использовать отдельный пигмент для век, но про окрашивание ресниц не следует забывать. Приобретите такую ​​тушь, у которой будет свойство создавать эффект накладных ресниц. Если вы хотите наносить подводку или тени для век, то эти продукты должны подчеркнуть красоту цвета ваших глаз. Например, если у вас зеленые глаза, то попробуйте тени сиреневых оттенков и светло-зеленых, на голубом цвете глаз стоит акцентировать тенями сливовых оттенков. Удачно подобранная цветовая гамма в макияже – это ваш главный инструмент красоты.



Натуральный летний макияж / Фото Pexels

Как создать эффект загара?

Этим летом может случиться так, что не удастся вернуться из отпуска с загорелым телом. Однако, чтобы делать макияж на загорелой коже, прежде всего нужно добиться этого эффекта. Визажист Pupa говорит, что "поцелованная солнцем кожа" его любимая. Чтобы результат выглядел максимально натуральным, придется использовать и другие средства, кроме бронзера. Загорелое лицо создается с помощью тональной основы, которая будет на один тон темнее вашей привычной. Наносите ее с помощью большой кисточки по контурным линиям лица, а не по всей его поверхности. Только потом примените бронзер с матовыми или перламутровыми частицами.