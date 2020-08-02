Цветные и золотые: тренды в окрашивании волос, которые еще стоит попробовать летом 2020
Последний месяц лета порадовал поклонниц окрашивания волос новыми трендами. Среди них: светлые пряди, цветные кончики, золотой блик и другие. Если вы хотите изменить имидж, то 7 новых горячих hair-трендов пригодятся вам.
Освежить образ можно даже без кардинальных перевоплощений, если добавить в свою прическу светлые пряди или покрасить концы волос в розовый цвет. Также стильным решением летом 2020 года будет смена цвета волос на пунцовый, как у Ким Кардашян, пишет Cosmopolitan.
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Как покрасить волосы в 2020
Пряди светлого оттенка, которые обрамляют лицо
Красные локоны
"Ледяной" блонд
Кончики волос в цветных оттенках
Естественный золотой блеск
Прическа в нежных пастельных розовых или голубых цветах
Шоколадный оттенок для шатенок и брюнеток
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