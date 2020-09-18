Американская певица, фотомодель и актриса Пэрис Хилтон снялась в откровенной документальной ленте о ее работе в Париже "The Real Story of Paris Hilton", которую опубликовала на своем ютуб-канале. После этого звезда решилась на яркий эксперимент с волосами.

39-летняя Пэрис Хилтон активно ведет свою инстаграм-страницу, где делится интересными событиями из своей жизни. После премьеры видео на ютубе, Пэрис поделилась со своими почти 13 миллионами подписчиков в инстаграмме видео с новым имиджем.

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На всех видео, которые Пэрис Хилтон опубликовала в инстаграме, она указала геолокацию Bel Air. Она записала короткие ролики со своими друзьями: Карой Делевинь, Джеймсом Чарльзом и Diplo. Однако, даже несмотря на использование инстаграм-фильтра, на видео хорошо видно, что Пэрис покрасилась.

Она не решилась полностью изменить полностью цвет волос на трендовый пастельный розовый, как это сделали многие другие знаменитости: Кайя Гербер, Карли Рэй Джепсен, Ариэль Винтер и другие. Пэрис Хилтон сделала яркое омбре. Она соединила длинные платиново-белокурые пряди с ярким голубым и персиковым оттенками. "Блонд" плавно переходит в другие цвета у подбородка звезды, а голубой и оранжевый плавно становятся более насыщенными ближе к концам волос.

Поклонники Пэрис Хилтон положительно отреагировали на изменения в ее имидже. В комментариях к видео некоторые из них отметили, что такие изменения это "очень по-парижскому".