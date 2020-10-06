Известная американская модель Белла Хадид является примером, как следует стильно одеваться и какие бьюти-процедуры делать, для многих. У девушки почти 34 миллиона подписчиков в инстаграме, с которыми она недавно поделилась модной идеей для маникюра. Она вышла за рамки традиционного нейл-дизайна и сделала не только трендовый маникюр, но и светящийся в темноте.

Белла Хадид показала милый дизайн на ногтях, который светится в темноте. Маникюр звезды вызвал восторг у ее поклонников, пишет Allure.

Также интересно: От "голых" ногтей до неонового покрытия: трендовый маникюр с Недели моды весна-лето 2021

В последние полтора года французский маникюр снова вернулся в моду. Белла Хадид уже неоднократно воспроизводила на своих ногтях эту нейл-тенденцию, включая использование неонового желтого лака для покраски ногтей в стиле френч. Однако на этот раз модель решила добавить несколько изюминок: цветочный принт и лак с эффектом свечения в темноте.

Перед своим 24 днем ​​рождения, которое будет 9 октября, Белла Сделала эпический маникюр, свечение которого является чем-то магическим. В своей инстаграм-истории звезда поделилась фотографией, на которой видно, как светятся грибы и цветы на ногтях модели несмотря на то, что света в помещении нет.



Маникюр Беллы Хадид светится в темноте / Фото Instagram-Stories / @bellahadid

Оригинальный маникюр Беллы Хадид создала звездная nail-мастер Мэй Каварджи, услугами которой также пользуются Дуа Липа и Эмили Ратаковски. На своей инстаграм-странице Мэй также опубликовала несколько снимков маникюра модели. На них можно разглядеть детали нейл-дизайна: сочетание французского маникюра с ярким детским цветочным и грибным принтом.