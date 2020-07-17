Карантин внес значительные коррективы в работу частных предпринимателей. Елена Галюк и Жанна Котенко в этом году открыли в Лос-Анджелесе салон красоты Gbar. Однако достичь желанного успеха им не удалось. Киевлянки рассказали о том, какие проблемы возникли на их пути и как работает салон сейчас.

Елена и Жанна официально открыли салон в марте в престижном районе Беверли-Хилз, а право на работу в известном франчайзе купили еще год дома. Голос Америки пишет, что их бизнес должен был выглядеть как осуществление американской мечты.

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Киевлянки долго искали помещение для парикмахерской-салона, а впоследствии был длительный ремонт. Однако через неделю после открытия Gbar в Лос-Анджелесе приостановил свою работу из-за пандемии. Но не только карантин негативно повлиял на бизнес. Вандализм во время недавних протестов в Америке также навредил состоянию салона. Двери салона открылись для клиентов снова лишь несколько недель назад.

Совладелица салона Елена Галюк рассказала, что даже теперь, когда они снова работают, на прибыль не стоит и надеяться. Предпринимательницы стараются не разориться совсем и прилагают усилия, чтобы их мастера могли заработать на жизнь.

После карантина много людей перестали ходить, много мастеров перестали работать, потому что они научились работать дома, а клиенты начали ходить к ним домой,

– добавляет Жанна Котенко, совладелица салона.

Даже теперь, когда условия карантина ослабили, полноценно салон не может работать. Ведь в штате Калифорния действуют строгие правила. В зависимости от площади помещения, одновременно внутри имеют право быть только 3 человека: по одному в секции макияжа, маникюра и стрижки. Жанна Котенко акцентирует, что все должны носить маски, а также мастера обязаны дезинфицировать рабочие поверхности после каждого клиента.

В частности, Елена Галюк жалуется, что они просили арендодателя снизить арендную плату, но им отказали. Не смотря на то, что в период карантина салон не работал, украинки 3 месяца из собственного кармана платили аренду по 9 тысяч долларов ежемесячно.

Владелицы Gbar нашли решение, которое мало должно было помочь им спасти бизнес: подали заявки на государственные программы помощи и получили 2 ссуды. Женщины благодарят государство за помощь, но отмечают, что этих средств недостаточно, чтобы "держаться на плаву". Однако даже в такой тяжелой ситуации украинки, которые открыли салон красоты в Лас-Анджелесе, настроены позитивно и надеются, что люди снова начнут посещать салоны, потому что захотят качественных услуг. А пока Елена и Жанна выполняют большинство обязанностей в парикмахерской.