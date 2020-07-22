Женщинам с темным оттенком кожи приходится делать контуринг лица с помощью теней для глаз, потому что специальная косметика создана только в светлых оттенках. Поэтому визажист Дариус Маккивер решил исправить это новой палеткой, которая вошла в коллекцию Midas Cosmetics.

Принимая во внимание последние события относительно движения против расовой дискриминации, косметические бренды начали создавать продукцию для более темных тонов кожи. Особый акцент делают на тональной основе, пудре, продуктах для корректировки контура лица. Allure пишет о такой новинке от Midas Cosmetics.

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Бренд поделился на своей официальной странице в Инстаграме информацией о запуске новой коллекции косметики под названием Dusk to Dawn, которая была создана благодаря сотрудничеству Midas Cosmetics с визажистом Дариусом Маккивером. Для своих поклонников он известен под псевдонимом в Инстаграме NeonMUA. В ассортименте линейки есть 4 палитры для лица, у каждой из которых есть хайлайтер, румяна, контур и бронзатор.

Визажист рассказал, что ему было неприятно видеть людей с темным цветом лица, которые делали его контуринг с использованием теней для глаз. Поэтому он решил разработать палетку "Север" с самой темной палитрой цветов из всей коллекции. На это также вдохновила его коллега Nyma Tang, которая хорошо знакома с трудностями поиска косметики для темного тона кожи.

В палетке есть мерцающий хайлайтер в желто-золотом оттенке, который придаст сияние скулам, темные бордовые румяна, чтобы придать лицу эффект тепла, темно-коричневый контур и шоколадно-коричневый бронзер.

Dusk to Dawn это мой способ делать то, что раньше считалось "невозможным" и удовлетворять потребности тех, кто всегда оставайся вне. Я хочу, чтобы индустрия красоты увидела, что ей все-таки нужны перемены. Если популярные бренды не смогут этого делать, то будут делать менее известные и инфлюенсеры,

– рассказывает Маккивер.