Некоторые из народных советов действительно действенные. Однако в обществе бытуют ложные мнения о влиянии определенных факторов на кожу вашего лица и тела, которые сформировались в течение нескольких десятилетий. Среди них утверждение, что морщины могут появиться от подушки, а тип кожи никогда не меняется и другие.

Чтобы ваш уход за кожей был максимально эффективным, стоит узнать, какой информации о ней не следует верить. Harper's Bazaar назвал 7 самых распространенных мифов об уходе за кожей.

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Мифы о коже

Кожа будет увлажненной, если пить много воды

Правда в том, что регулярное потребление большого количества воды положительно влияет на общее состояние организма. Благодаря поддержанию водного баланса у вас не будет проблем с пищеварением, нормализуется кровообращение и будут выводиться токсины. Однако одна вода не поможет вам полностью избавиться от сухости и шелушения кожи. К питью дневной нормы воды следует еще добавить комплексный уход за кожей.



Одна вода не сможет достаточно увлажнить кожу / Фото Pexels

Тип кожи никогда не меняется

Ошибка считать, что после окончания подростковых проблем с кожей она будет иметь постоянный тип. На изменение типа кожи влияют такие факторы, как стресс, гормоны, диеты, условия среды. Также известно, что с возрастом кожа становится более сухой, а это также влияет на изменение ее типа.

Прыщи появляются из-за макияжа

На самом деле пользование качественной декоративной косметикой не может вызвать появление прыщей. Они появляются из-за неправильного ухода, игнорирования демакияжа и ведения нездорового образа жизни.

Если после процедуры по уходу за кожей возникают угри, то это нормально

Основная цель уходовых процедур улучшать цвет лица, очищать кожу от ороговевших частей и удалять грязь из закупоренных пор. Когда вы не замечаете такого результата, то следует изменить продукты для ухода или обратиться к дерматологу, потому что угри могут быть признаком аллергической реакции.

Утром не стоит умываться (особенно тем, у кого сухая кожа)

Умывание утром и вечером с помощью воды или специального средства необходимо любому типу кожи. Не только в течение дня, но и во время сна кожа накапливает масла, пыль и другую грязь, от которой нужно избавиться утром.



Утром нужно очищать любой тип кожи / Фото Pexels

Морщины не появятся, если вы будете спать на спине

Появление морщин зависит от активности ваших мимических мышц и генетической предрасположенности. Если вы будете спать на животе или на боку, то негативным следствием после этого будут вертикальные линии на лице, которые быстро исчезают, но не морщины.

Не стоит тратить деньги на покупку качественного средства для умывания или скраба

Качество некоторой косметики не зависит от ее цены. Однако обычно, чтобы приобрести эффективный уходовый продукт, который подойдет вашему типу кожи, придется потратить немалую денежную сумму.