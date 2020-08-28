Что ускоряет процесс старения: главные 5 ошибок в уходе за кожей
Если вы хотите сохранить молодость кожи надолго, то стоит интересоваться не только информацией о правильном уходе, но и знать об ошибках, которые вероятно обесценят его эффект. Некоторые элементарные вещи имеют особое влияние на состояние вашей внешности.
Замедлить процесс старения кожи стремится каждая женщина. Это можно сделать с помощью правильного образа жизни и необходимого ухода за кожей. Однако Harper's Bazaar назвал ошибки, которые могут вам помешать продлить молодость кожи.
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Ошибки в уходе за кожей
- Пренебрежение солнцезащитным кремом, которым нужно пользоваться не только летом, но и любое время года. Чтобы защитить кожу от ультрафиолетовых лучей, наносите специальное средство на лицо, шею, область декольте и руки.
- Точечное лечения акне. Наносить продукт против прыщей только на воспаленный участок на лице – ошибка. Специалисты рекомендуют использовать против прыщей средства с увлажняющим эффектом и наносить их полностью на лицо.
- Спать с макияжем. Косметику всегда нужно удалять перед сном. Ведь в течение дня на коже также скапливается грязь с внешней среды и закупориваются поры.
- Отказ от средства слишком быстро, потому что нет результата. Если вы начали пользоваться антивозрастными досмотровыми питания, то необходимо минимум 3-4 недели, чтобы увидеть изменения, потому антивозрастным кремам свойственно накапливать эффект.
- Перегружать кожу уходовыми средствами. Таким образом кожа начнет терять тонус и естественное сияние, а выглядеть уставшей. Чувствуйте меру в уходе, чтобы не возникли негативные последствия.
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