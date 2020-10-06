С каждым днем все чаще можно услышать от профессиональных визажистов, что макияж без праймера для лица не будет иметь эффектного вида и не будет устойчивым. Однако не всем известно о свойствах нового бьюти-продукта. Поэтому следует узнать, что такое праймер для лица и какую функцию от выполняет в процессе создания макияжа.

Праймер для лица появился на рынке косметических продуктов не так давно. Однако успел получить популярность среди профессиональных визажистов и обычных женщин, которые попытались наносить средство перед созданием макияжа. Чтобы вы смогли больше узнать о праймере 24 канал собрал полезную информацию.

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Что такое праймер для лица

Праймер – это косметическое средство. Он предназначен для нанесения на лицо перед применением декоративной косметики. Другими словами: праймером называют базу под макияж. Его назначение создавать ровный тон кожи, маскировать мелкие недостатки и увеличивать устойчивость косметических средств, которые наносят поверх праймера. В частности, праймер для лица должен скрыть такие проблемы кожи, как пигментные пятна, покраснения, темные круги под глазами, избавиться от сухости или излишней жирности.

Условно говоря, праймер создает дополнительный слой между лицом и макияжем, тем самым давая гарантию, что тональный крем не "скатится" через 5 минут после нанесения. Также полезный продукт образует защитный барьер на коже, герметизирует и способствует функционированию уходовых средств, которые вы предварительно нанесли на лицо. Еще одним свойством праймера является то, что он обеспечивает более равномерное распределение тонального крема и аккуратную растушевку других косметических продуктов.

Разновидностей праймера для лица несколько. Поэтому следует определить потребности именно вашего типа кожи, а потом искать праймер с соответствующими свойствами.

Какие есть типы базы под макияж

Увлажняющий праймер используют вместо увлажняющего и питательного кремов. То есть не стоит наносить базу и крем одновременно. Выбирайте один продукт. Увлажняющий крем также может служить праймером. Такой праймер нужно наносить специальной плоской синтетической кистью. Важно, чтобы слой был тонким. Вам понадобится этот вид праймера, если у вас сухая кожа, но чистая и без недостатков.

используют вместо увлажняющего и питательного кремов. То есть не стоит наносить базу и крем одновременно. Выбирайте один продукт. Увлажняющий крем также может служить праймером. Такой праймер нужно наносить специальной плоской синтетической кистью. Важно, чтобы слой был тонким. Вам понадобится этот вид праймера, если у вас сухая кожа, но чистая и без недостатков. Выравнивающий – праймер на силиконовой основе. Его также следует наносить тонким слоем при помощи кисти на лицо или только на те участки кожи, на которых нужно замаскировать недостатки. Используйте выравнивающий праймер, когда на кожи есть проблемы в виде пористости, неровностей, постакне или мимические морщины. Средством можно пользоваться ежедневно.

Матирующий праймер содержит в своем составе силикон. Именно этот компонент помогает выровнять тон кожи. В частности матирующая база под макияж балансирует выработку кожного сала. Поэтому бьюти-эксперты рекомендуют наносить ее на Т-зону, где есть жирный блеск. Пользуйтесь таким праймером только если у вас жирная кожа и есть недостатки на лице.

праймер содержит в своем составе силикон. Именно этот компонент помогает выровнять тон кожи. В частности матирующая база под макияж балансирует выработку кожного сала. Поэтому бьюти-эксперты рекомендуют наносить ее на Т-зону, где есть жирный блеск. Пользуйтесь таким праймером только если у вас жирная кожа и есть недостатки на лице. Сияющая база под макияж обладает свойствами, которые придают коже естественного красивого блеска. Ведь в ее составе есть светоотражающие частицы. Поэтому такой праймер будет неудачным выбором для кожи, склонной к жирности, или тогда, когда на улице высокая температура воздуха. Средство следует наносить специальной плоской кистью на все лицо тонким слоем или только на те участки кожи, которым не хватает сияния.

обладает свойствами, которые придают коже естественного красивого блеска. Ведь в ее составе есть светоотражающие частицы. Поэтому такой праймер будет неудачным выбором для кожи, склонной к жирности, или тогда, когда на улице высокая температура воздуха. Средство следует наносить специальной плоской кистью на все лицо тонким слоем или только на те участки кожи, которым не хватает сияния. Еще существуют комбинированные праймеры. Они сочетают в себе увлажняющие и матирующие свойства и выравнивают тон кожи.

Представители индустрии красоты также удивляют потребителей цветными праймерами, которые предназначены для маскировки различных типов недостатков на коже. Например: желтый праймер убирает розовый, синеватый или серый тон кожи, фиолетовый используют для антивозрастного макияжа, зеленый праймер борется с покраснениями, а розовый – маскирует желтизну пигментных пятен на лице или желтых кругов под глазами.