Для того, чтобы получить здоровые и красивые волосы, существуют разнообразные процедуры, средства для ухода, а теперь еще и инструменты. Массажеры для кожи головы есть разных видов: с металлическими или резиновыми зубцами, имеют продолговатую или плоскую ручку. Стоит узнать, действительно ли они эффективны.

Дерматологи Франческа Фуско и Морган Рабач рассказали для Harper's Bazaar, что такое массажер для кожи головы, как он работает и действительно ли после массажа с помощью этого инструмента волосы будут расти быстрее. Этот способ может стать отличным дополнением к вашей ежедневной рутине по уходу за волосами.

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Что такое массажер для кожи головы

Массажером для кожи головы называют устройство, которое ее массажирует. Его можно найти в разных формах и размерах. На рынке красоты доступны даже электрические массажеры для головы, но большинство являются портативными и ручными. Дерматолог Фуско говорит, что такие приборы помогают отшелушивать отмершую кожу, удалять грязь и перхоть, улучшают снабжение питательными веществами волосяных фолликулов, активизируют кровообращение, борются со стрессом и напряжением. Также она добавляет, что регулярное пользование таким массажером способствует более эффективному усвоению других продуктов для ухода за волосами.

Как пользоваться массажером для кожи головы

Как правило, вы должны будто бы расчесывать массажером волосы и скользить им по коже головы. Некоторые массажеры предназначены для использования на влажных волосах, но электрические нужно применять исключительно для сухих локонов. Морган Рабач рекомендует массировать голову устройством круговыми движениями, чтобы получить максимальную пользу.

Ограничений для пользования массажером нет. Если у вас перхоть или псориаз, то лучше перед массажем распарить кожу головы, чтобы отмершие частицы было легче удалить. Также дерматологи объясняют, что массировать голову нужно перед нанесением сыворотки или других продуктов на кожу у корней волос. Когда кровоток усилен, то результат от продукта будет более действенным. А массажер именно этому способствует.

Будут ли расти волосы быстрее, если пользоваться массажером для кожи головы

Доктор Рабач однозначно отвечает, что нет. Он говорит: "Нет научных доказательств, которые бы свидетельствовали, что массаж способствует ускорению роста волос. Однако он помогает увеличить циркуляцию крови в этой области". Если вы знаете, что волосы у вас растут медленно именно из-за плохого кровообращения, то в таком случае массажер вам поможет. Тем, у кого другие причины, Франческа Фуско рекомендует пользоваться сывороткой для роста волос.

Несмотря на то, что массирование кожи головы не всегда способствует росту волос, такой инструмент будет полезен женщинам, которые хотят позаботиться об общем состоянии своей шевелюры.