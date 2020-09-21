Утолщение и длинная фиксация: что такое ламинирование бровей и стоит ли его делать
Процедуру ламинирования бровей еще называют долговременной укладкой. В последнее время она особенно пользуется популярностью среди женщин. Ламинирование помогает фиксировать волоски бровей надолго и придает им объем. Чтобы получить такой эффект, мастер наносит на брови специальную сыворотку.
Ламинирование бровей – универсальная процедура, которая состоит из двух этапов: ухода и покраски. Новый канал поделился деталями проведения долговременной укладки.
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Что такое ламинирование бровей
Во время процедуры ламинирования бровей мастер наносит на них специальный продукт. Это сыворотка, которая утолщает волоски и фиксирует их должным образом на длительный период. Обычно брови сохраняются в одном положении, в котором их зачесали, на 1-2 месяца. Эксперты в этом деле отмечают, что долговременная укладка бровей подойдет даже для обладательниц очень тонких волосков. Таким образом вы сможете улучшить их состояние.
В течение часа мастер будет работать с вашими бровями, используя сыворотку. В ее состав входят минералы, коллаген, протеины шелка, витамины и эфирные масла. Эти полезные ингредиенты способствуют здоровью волосков и делают их увлажненными, создают естественный блеск.
Стоимость процедуры ламинирования бровей в салонах красоты колеблется от 500 до 1 500 гривен.
Особенности проведения процедуры ламинирования бровей / Фото Pexels
Стоит ли делать ламинирование бровей
Большинство женщин, попробовавших на себе долговременную укладку бровей, делятся положительными отзывами в соцсетях. Они рассказывают, что результат от процедуры есть: ламинированные волоски утолщаются и становятся мягче, пигмент после окрашивания держится долго и ежедневно не нужно зачесывать брови.
Однако перед ламинированием бровей стоит узнать, что, когда эффект исчезнет, то волоски будут выглядеть "плоскими и прилизанными". Хотя из-за этого брови визуально будут казаться шире, они не будут иметь объема и естественного вида. Прежде всего поймите, подойдет ли такой вариант вашей форме лица.
В частности, ламинирование придает бровям опрятность и фиксирует их, но с помощью процедуры вы не сможете кардинально изменить форму бровей.
Как иметь идеальные брови / Фото Unsplash
Когда нельзя делать ламинирование бровей
- Если у вас есть серьезные офтальмологические и кожные заболевания: экзема век, конъюнктивит, герпес, ячмень, воспалительные признаки, а также царапины или ранки на участках, с которыми будет взаимодействовать предполагаемый продукт.
- После процедуры может возникнуть аллергическая реакция, поэтому накануне следует сделать специальный тест, если у вас есть склонность к аллергии.
- Беременным и кормящим грудью женщинам нельзя делать ламинирование бровей.