Что такое детокс для кожи: советы, как провести 2 дня без макияжа
Тенденция на проведение детокса для кожи пришла из США и стран Европы. Женщины решили, что коже нужен отдых от макияжа 2 дня в неделю. Но даже в этом случае следует придерживаться определенных правил.
Для некоторых женщин отказ от косметики может быть серьезным испытанием, если они привыкли даже мусор выносить с накрашенными губами. Однако Cosmopolitan пишет, что результат того стоит, потому что вы сможете продлить молодость кожи.
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Что такое детокс для кожи
Косметолог-дерматолог из Нью-Йорка Карен Гаммерман является основательницей идеи детокса для кожи, которую называют "5:2". Она заключается в том, чтобы не наносить косметику на лицо 2 дня из 7, которые есть в неделе.
Кожа, которая отдыхает от макияжа хотя бы 2 дня, имеет возможность восстановить свой естественный баланс влаги. Кроме того, под слоем макияжа кожа не дышит, в результате чего активно проходит процесс старения,
– объясняет Карен Гаммерман.
Советы для двухдневного детокса
- Особое внимание следует обращать на удаление остатков косметики с лица перед сном, если хотите увидеть эффект от детокса. Для демакияжа можно использовать двухфазный специальный лосьон.
- Когда вы не пользуетесья косметикой, умывайте утром лицо прохладной водой и делайте массаж, чтобы активировать кровообращение. Таким образом вы получите естественный румянец на щеках.
- Во время отказа от декоративной косметики не нужно забыть об использовании уходовых средств. Незащищенная тональным средством или пудрой кожа подвергается вредному воздействию солнечных лучей. Поэтому перед выходом на улицу наносите на лицо увлажняющий крем с SPF-защитой. Если этого не делать, то детокс для замедления старения кожи не будет эффективным.