Тенденция на проведение детокса для кожи пришла из США и стран Европы. Женщины решили, что коже нужен отдых от макияжа 2 дня в неделю. Но даже в этом случае следует придерживаться определенных правил.

Для некоторых женщин отказ от косметики может быть серьезным испытанием, если они привыкли даже мусор выносить с накрашенными губами. Однако Cosmopolitan пишет, что результат того стоит, потому что вы сможете продлить молодость кожи.

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Что такое детокс для кожи

Косметолог-дерматолог из Нью-Йорка Карен Гаммерман является основательницей идеи детокса для кожи, которую называют "5:2". Она заключается в том, чтобы не наносить косметику на лицо 2 дня из 7, которые есть в неделе.

Кожа, которая отдыхает от макияжа хотя бы 2 дня, имеет возможность восстановить свой естественный баланс влаги. Кроме того, под слоем макияжа кожа не дышит, в результате чего активно проходит процесс старения,

– объясняет Карен Гаммерман.

Советы для двухдневного детокса