Поскольку еще неизвестно, выпадет ли возможность в этом году летом загорать на пляже, то женщины активно начинают пользоваться автозагаром. Это прекрасная альтернатива безопасно получить смуглую кожу в домашних условиях. Однако об особенностях такой процедуры следует узнать больше.

Дерматолог Татьяна Кобец рассказала для The Village, что такое автозагар и как им нужно пользоваться, чтобы получить желаемый эффект. В частности, такой образ загара является безопасным и не провоцирует процессов старения.

Интересно знать Что ест Кейт Миддлтон, чтобы сохранить красивую фигуру

Что такое автозагар

Различают бронзаты и автозагар. Первый продукт, который позволяет имитировать загар, меняет цвет поверхности кожи, используя темный пигмент. Его можно легко удалить с помощью воды. Среди минусов использования бронзатов то, что они могут оставить след на вашей одежде. А также у обладательниц очень светлой кожи может возникнуть неестественный оранжевый тон.

Автозагаром можно пользоваться в любое время / Фото Pexels

Автозагар действует на кожу так, что она сама меняет цвет. Здесь запускается химическая реакция. Поскольку в составе продуктов, которые провоцируют искусственный загар, есть моносахарид дигидроксиацетон. Благодаря этому компоненту на вашей коже якобы образуется темная корочка. Чтобы увидеть конечный эффект от автозагара, придется подождать от 3 до 5 часов, чтобы подействовал дигидроксиацетон.

Что такое дигидроксиацетон

Это компонент, содержащийся в составе средств, предназначенных для автозагара. Именно это вещество придает коже естественного золотистого оттенка. Дигидроксиацетон абсолютно безопасен и не имеет такого воздействия на кожу, как ультрафиолетовые лучи, но может делать ее немного сухой.

Средства, которые делают вашу кожу автоматически загорелой, безопасны, так как во время их применения на тело нет влияния ультрафиолетовых лучей, поэтому риск онкогенного действия отсутствует. Поэтому автозагар разрешено использовать даже беременным. Но все равно не стоит преувеличивать с продуктом. Он имеет свойство останавливаться на уровне рогового слоя кожи и естественным путем отслаиваться через 2 недели.

Важно помнить: автозагар не убережет кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей. Поэтому продолжайте использовать солнцезащитные средства.

Как пользоваться автозагаром

Обязательно перед нанесением автозагара на тело проведите тестирование на аллергическую реакцию. Посмотрите, как будет вести себя продукт на небольшом участке кожи. Если все хорошо, то переходите к следующему этапу. Стоит воспользоваться скрабом перед процедурой. Удалить ороговевшие клетки кожи и принять душ после этого будет правильным решением, чтобы получить лучший результат от автозагара.

Как правильно наносить автозагар / Фото Pexels

Средство нужно наносить на сухую кожу тонким слоем. Не преувеличивайте с количеством. Манипуляцию можно будет повторить через несколько дней. Не расстраивайтесь, если после первого нанесения вы не увидите желаемого результата. Потому что автозагар работает так, чтобы придать коже естественного темного оттенка. Последующие разы эффект будет более интенсивным.

Пользуйтесь автозагаром в виде спрея, лосьона или легкого молочка и равномерно распределяйте его по всему телу.

Закончив процедуру, дайте продукту впитаться. Сразу не стоит одеваться или идти в душ. В дальнейшем вам нужно будет хорошо увлажнять кожу, потому что дигидроксиацетон будет подсушивать ее.