Кайли Дженнер – модель и предпринимательница, которая является основательницей бьюти-брендов Kylie Cosmetics и Kylie Skin. 23-летняя знаменитость также делится деталями своей жизни с подписчиками в социальных сетях. Таким образом недавно в видео на ютубе, где Кайли демонстрировала содержимое своей сумочки, девушка показала косметические средства, которых еще нет в продаже.

Кайли Дженнер опубликовала новое видео на своем ютуб-канале, где у нее почти 9 миллионов подписчиков. Звезда показала своим поклонникам, что носит с собой в сумочке, включая новые продукты Kylie Cosmetics и Kylie Skin, запуск которых будет вскоре.

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Основательница Kylie Cosmetics и Kylie Skin сняла видео на ютуб прямо из своей гардеробной комнаты. Сначала звезда рассказала, как у нее появилась сумочка Birkin: сделать покупку девушке посоветовала ее мама Крис Дженнер. В сумке Кайли имеет солнцезащитные очки, резинки для волос, портативное зарядное устройство, кошелек, фотоаппарат, а самое важное – невыпущенные товары Kylie Cosmetics и Kylie Skin.

Первым делом Кайли Дженнер вытащила из сумки дезинфицирующее средство для кожи от Kylie Skin, которого еще нет в продаже. Знаменитость добавила, что этот продукт необходимо иметь каждому человеку в современных условиях. Следующим средством для ухода, которое анонсировала девушка, является сыворотка с гиалуроновой кислотой.

Также звезда рассказала о ее новом аромате Nude Lip, который был создан в сотрудничестве с KKW Fragrance. Кайли говорит, что запах духов является ее "абсолютным фаворитом". Далее она продемонстрировала еще не выпущенные 2 резинки для волос своего бренда: шелковые и пушистые в розовом и белом цветах. Еще одним эксклюзивным косметическим продуктом, который вскоре станет доступным, является сияющий блеск для губ от Kylie Cosmetics.

Смотрите на видео, что есть в сумочке Кайли Дженнер:

В частности, Кайли Дженнер хранит в своей сумке другие косметические продукты производства собственного бренда, презентация которых была еще раньше.