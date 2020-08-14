Шивон О'Коннор-журналистка, решившая присоединиться к популярному движению "No poo". Эксперимент девушки заключался в том, чтобы на целый месяц отказаться от мытья волос. Результатами она поделилась на личной странице в фейсбуке.

Суть движения "No poo" в том, что его последователи не моют голову несколько недель или месяцев и призывают других людей минимизировать количество использования гигиенических средств на химической основе. Издание Сегодня рассказало о впечатлениях журналистки от эксперимента.

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Что случится, если не мыть волосы месяц

Шивон последовательно описала месяц без мытья волос. Она поделилась, что уже на третий день корни волос начали сверкать от сальных выделений кожи головы. На пятый день журналистка должна была собрать волосы в хвост, потому что они уже были чрезвычайно грязными.

Дерматолог Эмма Коулман предупредила меня, что выделения сальных желез сделает мои волосы толще на несколько дней,

- рассказывает Шивон О'Коннор.

Девушка говорит, что у нее появился зуд, но кожа головы регенерировалась благодаря активизации работы сальных желез и выделению натуральных масел. Дерматолог, которая консультировала героиню в течение эксперимента, объяснила: "шампуни вымывают необходимые для волосяных фолликул питательные вещества, такие как магний и цинк. При этом длительный отказ от мытья головы также может привести к скоплению жира и грязи, которая блокирует поры и препятствует росту волос".



Как можно не мыть волосы месяц / Facebook / Siobhan O'Connor

Когда заканчивались последние дни отказа от мытья головы, Шивон удивилась, потому что волосы имели здоровый вид, но дискомфорт создавала сыпь на лбу. Девушка говорит, что была несказанно счастливой, когда смогла наконец помыть волосы.

Месяцем ранее похожий эксперимент провела британская телеведущая Сюзанна Константин. Женщина использовала период самоизоляции, чтобы на 6 недель отказаться от использования шампуня и воды для своей шевелюры. Женщина эмоционально высказалась в инстаграме: "где-то к середине второй недели все стало намного хуже. Мои волосы чувствуют себя нормально, когда они сухие, но когда я иду в душ и они намокают, это кажется ужасным. Мои руки все время покрывались жиром, а мои волосы были похоже на тяжелую мокрую губку, пропитанную маслом".

Телеведущая не отказалась от продолжения "испытания". Но во время этого она наносила яблочный уксус и несколько капель лавандового масла на волосы. Тогда ее дочь заметила, что волосы мамы пахнут так, словно шерсть собаки, которую только что помыли.

Через 6 недель Сюзанна была довольна результатом, потому что волосы начали выглядеть здоровыми, густыми и пышными. Однако больше она не будет делать подобных экспериментов, потому что отмечает, что ей слишком нравится ощущение чистоты на своей голове.