На волнистых волосах стильно смотрятся прически с эффектом легкой небрежности, объемные прически лучше воспроизводить на вьющихся локонах. Зато женщины с прямыми волосами часто жалуются, что вариаций модных причесок для них очень мало. Тем не менее звездные hair-стилисты поделились трендовыми стрижками, укладками, техниками окрашивания, которые подойдут обладательницам прямой шевелюры.

Главным трендом для прямых волос в наше время является ухоженность, поэтому стоит постоянно заботиться о них, чтобы сохранять красивый и здоровый вид. О других модных идеях для прямых волос от звездных hair-стилистов пишет "Новое время".

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Модные идеи для прямых волос от звездных hair-стилистов

Каре с боковым пробором

Кэти Перри и Люси Гейл – обладательницы прямых волос. Звезды являются поклонницами коротких стрижек. Вы также можете воспользоваться идеей аккуратного каре с пробором набок, которое является универсальным и удобным уже длительное время.

Стильная челка и каскад

Обратите внимание на вариант ношения прямых волос от участницы группы Little Mix. Прямые пряди знаменитость усовершенствовала стрижкой "каскад" и челкой.

Очень коротко

Смелые обладательницы прямых волос могут попробовать стрижку, как у Деми Ловато. Недавно певица решилась на кардинальные изменения в своем имидже – постриглась в стиле томбой. Если вам нравится такой тренд, то также присмотритесь к стрижке "пикси" и "гарсон".

Небрежный стиль челки

В следующем сезоне hair-стилисты рекомендуют экспериментировать со стилями челки: от короткой до челки-шторки. Классическим вариантом, который еще долго будет оставаться в моде, является небрежная челка, как у Тейлор Свифт.

Волосы за ушами

Да, это также стильный вариант прически. В данном случае эксперты подразумевают не просто завернутые волосы за уши. Чтобы прическа имела красивый и модный вид, для укладки волос нужно использовать гель для фиксации или закрепить пряди невидимками. Найти вдохновение помогут образы Кендалл Дженнер и Дуа Липы.

Гладко зачесанный и высоко зафиксированный, хвост

Прическа является одной из самых трендовых за последнее время. Таким образом вы сможете дополнить как элегантный, так и бунтарский образ. Ариана Гранде обожает высокий гладкий хвост, и объединяет его с разным макияжем и одеждой.

Эксперименты в окрашивании

Красивые и яркие изменения в жизни можно начать с экспериментов с цветом волос. Поклонницей такого метода является Кайли Дженнер, которая не ограничивается стандартными оттенками для окрашивания своей прямой шевелюры.

Гладкие и тугие косы

Аккуратно уложенные косы пришли в моду незадолго до гладких хвостов. Девушки с длинными прямыми волосами могут разнообразить свои будни с помощью стильного варианта прически, как это сделала Барбара Палвин.

Колоски и собранные волосы

Кара Делевинь и Тейлор Свифт продемонстрировали интересную идею для прически для прямых волос. Вы можете сделать дерзкий пучок и модные колоски, если вам ближе такой образ. Или добавьте элегантности и нежности, как у Тейлор.

Высокий тугой пучок

Барбара Палвин, Ванесса Хадженс и Дуа Липа уже попробовали на своих прямых волосах гладкую укладку и тугой высокий пучок. Вы можете воспользоваться их идеями или пофантазировать и самостоятельно усовершенствовать прическу.

Пучок на затылке

Низкий вариант пучка любят Лили Рейнхарт и Селена Гомез. Чтобы иметь элегантный вид, не забудьте сделать глубокий пробор волос посередине головы или сбоку.

Высокие хвостики на коротких и длинных волосах

Наверняка каждая девушка носила такой вариант прически в детстве. Однако теперь ее можно сделать и в старшем возрасте, ведь 2 хвостика на коротких и длинных волосах являются одним из hair-трендов современности. Таким образом вы придадите образу не только игривости и непосредственности, но и, совместив прическу с правильным макияжем и нарядом, будете иметь эффектный вид, как Кайли Дженнер или Надя Дорофеева.

Мальвинка

Милая и необычная, но очень популярная и модная прическа – мальвинка. Ее можно повторить на любой длине прямых волос. Добавьте стильных аксессуаров и наслаждайтесь своим внешним видом.