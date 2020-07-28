Состояние вашей кожи, волос и других аспектов внешности зависит от многих факторов. Некоторые из них негативно влияют на красоту человека, но вы можете даже об этом не подозревать. Поэтому стоит узнать о самых распространенных вредных привычках.

Отдельные вредные привычки могут стать частью жизни человека, и он не будет знать об их воздействии на его внешний вид или знать, но ему не хватит силы воли, чтобы от них отказаться. Cosmopolitan рассказал, почему определенные слабости мешают сохранять свою красоту и молодость. Читайте также: Как Хейли Бибер увлажняет сухую кожу лица: доступный и эффективный метод Вредные привычки, которые портят красоту Употребление эспрессо, круассанов, коктейлей . Эти и другие вкусности из-за чрезмерного содержания в своем составе кофеина, алкоголя и сахара разрушают коллаген, который необходим для поддержания хорошего состояния кожи, обезвоживают кожу, провоцируют отеки и тусклость на лице.

. Эти и другие вкусности из-за чрезмерного содержания в своем составе кофеина, алкоголя и сахара разрушают коллаген, который необходим для поддержания хорошего состояния кожи, обезвоживают кожу, провоцируют отеки и тусклость на лице. Чрезмерная чистота. Чистота – главный фактор, который способствует вашей красоте. Однако, много очищая свою кожу, вы рискуете нарушить гидро-липидный баланс эпидермиса и работу сальных желез. Таким образом у вас возникнут шелушение и сыпь.

Как правильно очищать кожу / Фото Unsplash Скрабирование . Если использовать скрабы с очень жесткими абразивными частицами, то вы рискуете повредить кожу. Заметив покраснение или другие неприятные симптомы на коже после скрабирования, следует сразу сменить средство, потому что из-за этого существует вероятность расширения пор и возникновения преждевременных морщин.

. Если использовать скрабы с очень жесткими абразивными частицами, то вы рискуете повредить кожу. Заметив покраснение или другие неприятные симптомы на коже после скрабирования, следует сразу сменить средство, потому что из-за этого существует вероятность расширения пор и возникновения преждевременных морщин. Борьба с прыщами. Пытаясь достичь эффекта идеальной кожи, женщина слишком интенсивно очищают лицо, сушит и много касается пальцами. Косметологи рекомендуют, выбирает меньше средств для удаления прыщей, но эффективных. Например: один продукт с содержанием салициловой кислоты, а другой с небольшим процентом пероксид бензоила.

Пытаясь достичь эффекта идеальной кожи, женщина слишком интенсивно очищают лицо, сушит и много касается пальцами. Косметологи рекомендуют, выбирает меньше средств для удаления прыщей, но эффективных. Например: один продукт с содержанием салициловой кислоты, а другой с небольшим процентом пероксид бензоила. Недосыпание. Если вы спите меньше 7 часов, то тусклое лицо и морщины вокруг глаз обязательно появятся преждевременно. Эта плохая привычка отражается не только на вашей коже, но и на ногтях и волосах. Поэтому смывайте макияж, проветривайте комнату перед сном и ложитесь спать пораньше.

Важность правильного сна для красоты / Фото Unsplash Неправильный сон. Кроме продолжительности сна, важно спать правильно. То есть, необходимо регулярно менять наволочку подушки, на которой столько времени лежит ваше лицо. Там быстро накапливаются различные бактерии, остатки макияжа, кожное сало и ороговевшие части кожи.

Кроме продолжительности сна, важно спать правильно. То есть, необходимо регулярно менять наволочку подушки, на которой столько времени лежит ваше лицо. Там быстро накапливаются различные бактерии, остатки макияжа, кожное сало и ороговевшие части кожи. Курение. Привычка является наиболее пагубной для молодости. Никотиновый дым способствует разрушению коллагена и эластина в клетках кожи. А с более заметных негативных последствий: тусклый желтый оттенок лица, неровный тон кожи, налет на зубах, желтизна ногтей.