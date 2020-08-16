Достичь эффекта красивого и профессионального макияжа не так легко. Мало владеть лишь правильной техникой создания мейкапа. Стоит также знать об ошибках, которые могут испортить ваши старания.

Cosmopolitan рекомендует обратить внимание на распространенные ошибки, которые не стоит допускать. Ведь они могут быть частью вашего ритуала по созданию макияжа, но негативно влиять на конечный результат.

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Ошибки, которые портят ваш макияж

Прокрашивание ресниц в несколько слоев . Нужно лишь один раз прокрасить ресницы от их основания и до кончиков, пульсирующими Z-образными движениями.

. Нужно лишь один раз прокрасить ресницы от их основания и до кончиков, пульсирующими Z-образными движениями. Не видеть разницы между бронзером и румянами. Бронзер нельзя наносить на яблочки щек. Его предназначение в подчеркивании скул, основания лба, кончика носа и подбородка. А нежные розовые и персиковые оттенки румян следует использовать именно на верхней части щек.

Бронзер нельзя наносить на яблочки щек. Его предназначение в подчеркивании скул, основания лба, кончика носа и подбородка. А нежные розовые и персиковые оттенки румян следует использовать именно на верхней части щек. Нанесение тональной основы сухим бьюти-блендером. Если вы хотите равномерного распределения тонального крема с помощью бьюти-блендера, то немного намочите его перед использованием.

Применение пудры перед созданием макияжа. Пудра – это финиш мейкапа, но не старт.

Пудра – это финиш мейкапа, но не старт. Подводка бровей карандашом. Из-за жирной текстуры карандаша вы можете сделать слишком насыщенный цвет на бровях. Поэтому лучше оформляйте и фиксируйте брови с помощью специального геля или теней.

Из-за жирной текстуры карандаша вы можете сделать слишком насыщенный цвет на бровях. Поэтому лучше оформляйте и фиксируйте брови с помощью специального геля или теней. Использование слишком светлого консилера. Нужно маскировать синяки под глазами консилером лишь на 1-2 тона светлее, чем ваша кожа, Чтобы не получить вместо синяков белые пятна.

Нужно маскировать синяки под глазами консилером лишь на 1-2 тона светлее, чем ваша кожа, Чтобы не получить вместо синяков белые пятна. Убирать синяки под глазами, но забывать о переносице . Когда маскируете темные круги, то наносите продукт также на участок носа возле внутренних уголков глаз.

. Когда маскируете темные круги, то наносите продукт также на участок носа возле внутренних уголков глаз. После того, как помада стирается в течение дня, то на губах остается лишь четкий неуместный контур. Поэтому его нужно легонько растушевать по внутренней линии.