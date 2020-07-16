Что нужно знать перед тем, как идти к парикмахеру: трендовые прически 2020

Поскольку уже по условиям карантина разрешено посещать студии красоты, то стоит узнать о последних тенденциях в бьюти-индустрии. Благодаря новым трендовым прическам можно удачно обновить свой имидж. В 2020 hair-тенденции предлагают оригинальные решения.

Среди модных причесок 2020 каждая красавица найдет то, что будет ей по душе. Если раньше такие идеи считали несколько нетипичными, так как идеальная прическа должна была быть аккуратно уложенной, без любого лишнего волоска или просто с соблюдением всех правил классики. Stylist собрал тенденции 2020, которые не только красивые, но и практичные.

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Какую прическу сделать в 2020

Добавление объема естественным текстурам

Мягкая французская бахрома

Контрастный переход от одного тона к другому

Яркие косы

Глянцевый балаяж

Природный свободный стиль