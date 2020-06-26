О свойствах эфирных масел говорят много. Они могут служить также средствами для оздоровления. Если точнее, то с их помощью проводят ароматерапию, которая способствует улучшению настроения и внешнего вида.

Эфирные масла можно легко интегрировать в свою ежедневную рутину ухода за кожей. Также у них есть и другие функции. Больше про эфирные масла авторы Elle узнавали у экспертов.

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Что такое эфирные масла

Основатель современной фармацевтической марки Anatome, Брэндон Мердок объясняет, что эфирные масла – это растительные экстракты или ботанические вещества, извлекаемые из растительных образцов. Эти ингредиенты ученые получают со всего мира. А компоненты, из которых создаются эфирные масла, обычно бывают в корне, семенах, цветках и коре.

В чистом виде соединения являются концентрированными и сильнодействующими. Ведь именно они придают растению запах, защищают его от воздействия негативных факторов окружающей среды и помогают опыляться.

Эфирные масла используют для проведения ароматерапии / Фото Pexels

Какие преимущества эфирных масел

Отдельный растительный экстракт обладает другими свойствами, которые научно подтверждены Aromatherapy Associates. Несколько из них:

успокаивают;

борются с микробами;

расслабляют;

полезно влияют на кожу и дыхательные пути;

очищают;

используются для проведения ароматерапии.

Что такое ароматерапия Это метод лечения с применением натуральных эфирных масел, вводимых в организм через дыхательные пути, кожу или слизистые оболочки. Цель ароматерапии: стимулировать защитные факторы организма и укрепить его иммунитет к любым патогенным факторам.

Какие есть виды эфирных масел

Почти из всех растений можно добыть эфирное масло, поэтому есть сотни различных их видов. Представители Aromatherapy Associates говорят, что чудодейственные масла могут варьироваться от цитрусовых масел, как розовый грейпфрут и бергамот, до таких цветочных растений, как роза и герань, листья деревьев сосны и эвкалипта.

Например, для мгновенного улучшения настроения используйте масла розы, нероли и жасмина. Они обладают способностью снижать уровень тревоги в организме и способствовать вашей сосредоточенности. Получить порцию здорового сна помогут масла лаванды, ромашки и золотобородника. Правильному дыханию способствуют эфирные масла кипариса, камфоры и розмарина.

Какие существуют виды эфирных масел / Фото Pexels

Прежде чем приобрести эфирное масло, нужно знать несколько советов: