ВВ-крем появился на рынке совсем недавно, но уже стал любимым для многих женщин. О том, что это за крем и почему он так популярен – рассказываем материале.

BB-крем сочетает в себе свойства тонального и дневного кремов, отмечает Makeup.

Читайте также Последствия инъекции красоты: 5 возможных осложнений после процедуры увеличения губ

Что такое ВВ-крем

BB-крем – универсальное средство, которое одновременно ухаживает за кожей и скрывает ее недостатки. Кроме декоративной функции, средство имеет много функций ухода: корректирует тон лица, скрывает мелкие недостатки, заживляет мелкие воспаления, а также увлажняет и питает кожу.

Основные свойства BB-крема

SPF-фильтры в составе;

маскировка темных пятен и выравнивание тона кожи;

успокаивающий эффект;

некоторые версии имеют в составе компоненты, которые замедляют процессы старения.

Приставка BB в названии крема расшифровывается как Blemish Balm. Дословный перевод – "бальзам против несовершенств". Второй вариант расшифровки Beauty Balm – "бальзам красоты". Прообраз современного BB-крема появился еще в 1960-х в Германии.



Как выбрать ВВ-крем / Фото pexels

Из чего состоит ВВ-крем

В состав средства входят ухаживающие компоненты, а также те, которые обычно имеются в составе тональных кремов. Основной элемент каждого BB-крема – вода. Кроме нее в составе могут быть:

силиконы (например, диметикон);

оксид кремния – обладает матирующим эффектом;

растительные масла и экстракты;

гиалуроновая кислота, глицерин и другие увлажняющие компоненты;

солнцезащитные фильтры (например, диоксид титана).

Преимущества и функции ВВ-крема

ВВ-крем выравнивает тон, скрывает несовершенства, увлажняет, защищает от воздействия ультрафиолета и лечит мелкие воспаления. Чем больше слоев этого крема наносить, тем плотнее получается тон.

Он легко делает кожу матовой и ровной, при этом буквально подстраивается под ее нужды. BB-крем не может полностью заменить увлажняющий или антивозрастной крем, но способен немного улучшить состояние кожи и скрыть недостатки.

Наиболее распространенные виды ВВ-кремов

Все BB-кремы имеют схожие свойства, однако можно разделить их на три дополнительные группы по разным признакам.

Матирующий ВВ-крем

Этот вид лучше всего подходит для жирной кожи, а также при повышенной влажности воздуха.

Увлажняющий ВВ-крем

Все BB-кремы обладают увлажняющими и ухаживающими свойствами. Но если у вас слишком сухая кожа, то больше подойдет средство, которое содержит экстракт алоэ вера или различные масла.

Корейский BB-крем

Средства корейского производства отличаются от европейских аналогов по нескольким параметрам:

В линейках оттенков представлено много вариантов исключительно для светлой кожи .

. В корейских BB-кремах чаще можно встретить отбеливающие ингредиенты .

. У них более насыщенная текстура, которую можно удалять не только мицеллярной водой, но и средствами на масляной основе (гидрофильным маслом или другими).

Чтобы выбрать правильный ВВ-крем, нужно проконсультироваться с вашим косметологом.

Выбор ВВ-крема в зависимости от типа кожи

Эти средства разрабатываются с учетом потребностей любых типов кожи. Чтобы результат от пользования был идеальным, при выборе следует учитывать некоторые нюансы.



Выбор ВВ-крема зависит от типа кожи / Фото pexels

Для жирной и комбинированной кожи

BB-крем должен иметь легкую текстуру, которая не будет утяжелять макияж, забивать поры и провоцировать появление жирного блеска. Также на тюбике должна быть пометка oil-free и растительные экстракты в составе.

Для проблемной кожи

В составе следует особенно внимательно искать средства, которые будут бороться с недостатками, а не только скрывать их.

Для сухой кожи

Если в составе будет гиалуроновая кислота, глицерин, масла или другие увлажняющие компоненты, то такой ВВ-крем идеально подойдет для этого типа кожи. Текстура может быть немного более плотной, но при этом жидкой.

Для нормальной кожи

Даже не проблемная кожа может иметь неровный тон, мелкие морщинки или небольшие покраснения. Если же вы хотите выровнять тон, то выбирайте ВВ-крем с более жидкой текстурой. А для того, чтобы скрыть морщины – с более плотной текстурой и блестящим "финишом". Если в составе будут антиоксиданты, витамины C и E – они точно не навредят.

Для возрастной кожи

Если у вас уже есть достаточно глубокие морщины, ищите в составе веществ antiage ингредиенты: пептиды, антиоксиданты (витамины A, E, C), гиалуроновую кислоту. Также текстура BB-крема для вас должна быть очень легкой и мягкой, чтобы он не забился в морщины.



BB-крем имеет универсальный тон / Фото pexels

Как правильно подобрать тон ВВ-крема

Одна из главных особенностей BB-кремов, которая отличает его от других тональных средств – они подстраиваются под тон кожи.

Цвет, который вы видите в тюбике, будет смотреться на вашей коже совсем по-другому: может стать более темным, розовым или желтоватым.

Но выбрать оттенок BB-крема гораздо проще, чем тонального: