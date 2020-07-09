Что нужно делать с волосами летом: 5 советов

Состояние волос может резко ухудшиться в жаркие дни. Ведь солнечные лучи негативно на них влияют. Чтобы сохранить волосы красивыми и здоровыми, необходимо правильно за ним ухаживать летом.

Процедуры для защиты волос летом необходимо регулярно повторять. Также существуют другие лайфхаки, которые позволяют иметь красивую шевелюру, когда на улице палящее солнце. Vogue собрал советы для летнего ухода за волосами, которые должны войти в вашу рутину. Стоит узнать: Как безопасно осветлить волосы в домашних условиях: советы экспертов Как иметь красивые волосы летом Самый эффективный способ уберечь волосы от вредного воздействия солнца – это заплести их в стильные косы. Однако делайте их такими, чтобы был доступ к коже головы, потому что она требует отдельного ухода. View this post on Instagram A post shared by АФРОКОСЫ (@ne_kira25) on Jul 9, 2020 at 12:27am PDT Используйте масла для кожи головы. Они создают превосходный защитный слой. Применяйте масло авокадо и оливковое регулярно, сочетайте их с эфирными маслами для приятного аромата. Однако для кожи головы лучше воздержаться от применения кокосового масла.

Избегайте шампуня. В летнее время эксперты рекомендуют отказаться от тяжелой текстуры шампуня для волос. Ведь чрезмерное мытье лишает структуру волоса натуральных масел, которые способствуют увлажнению.

Не боритесь с тем, что волосы вьются. Если ваши волосы от природы волнистые, а летом эффект только усиливается, то не тратьте время на эту борьбу. В жаркие дни естественная небрежность на голове – именно то, что надо.

Летний уход за волосами / Фото Unsplash Попробуйте тренд. Косы в этом году вошли в моду. Существует много их разновидностей. Лето является удачным периодом, чтобы попробовать на себе новую тенденцию, которая еще и облегчает рутину ухода за волосами.