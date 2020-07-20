Что может испортить состояние ваших волос: 10 вещей, которые не стоит делать
Волосы также являются деликатной составляющей вашей внешности. Им, как и коже, необходим тщательный уход. Негативно на состояние волос могут повлиять элементарные вещи, поэтому стоит о них узнать и избегать их.
Красивая, длинная и здоровая шевелюра требует ваших усилий, которые необходимо прилагать ежедневно. Существуют универсальные правила, чтобы помочь вам легче достичь такого эффекта. Cosmopolitan рассказал о них.
Читайте также: Как носить цветные шпильки в волосах: миловидный летний тренд из 90-х
Чего нельзя делать, если хотите красивые волосы
- Использовать старые инструменты для расчесывания волос.
- Слишком тесно завязывать волосы специальной резинкой.
- Не иметь меры в проведении химических процедур с помощью кератина, ботокса.
- Применять электрические приборы для создания прически с высокой температурой.
- Забывать наносить термозащиту.
Как не испортить свои волосы / Фото Pexels
- Редко подстригать концы волос.
- Начинать расчесывание волос от корней к концам (трихологи рекомендуют делать наоборот).
- Неосторожно обращаться с влажными волосами. В таком состоянии они более благоприятны к ломкости.
- Использовать слишком много средств по уходу, если у вас даже нет проблемной кожи головы и нормальный тип волос.
- Не менять марку и свойства шампуня для волос в течение многих лет.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter