Волосы также являются деликатной составляющей вашей внешности. Им, как и коже, необходим тщательный уход. Негативно на состояние волос могут повлиять элементарные вещи, поэтому стоит о них узнать и избегать их.

Красивая, длинная и здоровая шевелюра требует ваших усилий, которые необходимо прилагать ежедневно. Существуют универсальные правила, чтобы помочь вам легче достичь такого эффекта. Cosmopolitan рассказал о них.

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Чего нельзя делать, если хотите красивые волосы

Использовать старые инструменты для расчесывания волос.

Слишком тесно завязывать волосы специальной резинкой.

Не иметь меры в проведении химических процедур с помощью кератина, ботокса.

Применять электрические приборы для создания прически с высокой температурой.

Забывать наносить термозащиту.

Как не испортить свои волосы / Фото Pexels