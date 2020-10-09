Украинская певица MamaRika тратит много времени и прилагает усилия, чтобы всегда выглядеть красивой. Первым делом звезда заботится о состоянии своей кожи. Она отмечает, что за лицом нужен тщательный уход.

MamaRika поделилась своими бьюти-тайнами. Она показала ТСН свою косметичку и рассказала, какие средства для ухода за кожей лица использует. К теме: Какую нужно иметь базовую косметику для ухода за кожей лица: советы Анны Саливанчук Что есть в косметичке MamaRika Средство для умывания бренда Genosys-Snow O2. Исполнительница говорит, что таким образом она хорошо очищает кожу. У MamaRika комбинированная и склонная к жирности кожа, особенно Т-зона. С помощью этого геля женщина очищает и матирует кожу, эффекта ей хватает на весь день.

бренда Genosys-Snow O2. Исполнительница говорит, что таким образом она хорошо очищает кожу. У MamaRika комбинированная и склонная к жирности кожа, особенно Т-зона. С помощью этого геля женщина очищает и матирует кожу, эффекта ей хватает на весь день. Лосьон Super Lotion от Holy Land. Певица отмечает, что продукты для домашнего ухода за кожей лица ей прописывает косметолог, но она также выбирает для себя ту, которая ей нравится. Поэтому и приобрела большую банку такого лосьона для использования утром и вечером. Тоник не содержит спирта, поэтому не сушит кожу, а тщательно ее очищает, увлажняет, помогает бороться с камедонами, нейтрализует признаки жирной кожи. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений MamaRika (@mamarika_official) 4 Жов 2020 р. о 10:34 PDT Крем для лица . Звезда считает это средство необходимым в косметичке в теплый сезон. Она пользуется кремом Sunbrella Demi make-up to go. Также MamaRika говорит, что нужно наносить SPF-защиту. Старайтесь найти такое средство, которое бы одновременно выполняло функцию увлажнения, защиты от ультрафиолетовых лучей и обладало свойствами BB-крема.

. Звезда считает это средство необходимым в косметичке в теплый сезон. Она пользуется кремом Sunbrella Demi make-up to go. Также MamaRika говорит, что нужно наносить SPF-защиту. Старайтесь найти такое средство, которое бы одновременно выполняло функцию увлажнения, защиты от ультрафиолетовых лучей и обладало свойствами BB-крема. Гель с содержанием 99% алоэ вера . Любой тип кожи требует надлежащего увлажнения. Жирный – не исключение. Такой гель является универсальным, ведь подходит для лица и тела. Им можно пользоваться даже после загара. MamaRika отмечает, что это лучшее экспресс-увлажнение из всех, которые она пробовала.

. Любой тип кожи требует надлежащего увлажнения. Жирный – не исключение. Такой гель является универсальным, ведь подходит для лица и тела. Им можно пользоваться даже после загара. MamaRika отмечает, что это лучшее экспресс-увлажнение из всех, которые она пробовала. Кислотный крем. Средство певица использует осенью и зимой перед сном. Он помогает убрать недостатки, присущие жирной коже. Сейчас MamaRika в косметичке хранит крем для проблемной кожи Beauty SPA Puriderma 18. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений MamaRika (@mamarika_official) 26 Вер 2020 р. о 4:05 PDT Маска для лица. С собой в путешествие MamaRika берет маску Holy Land Special mask. Она рассказывает, что это средство для жирной кожи содержит в своем составе камфору и белую глину. Указанные компоненты подсушивают проблемные участки на коже лица и выравнивают тон. Маска может быстро справиться с высыпанием. Украинская звезда делится лайфхаком: "Всего лишь на полчаса нанесите маску локально и вы увидите, как на глазах тают нежелательные прыщики".