Что есть в косметичке MamaRika: певица рассказала, как ухаживает за кожей
Украинская певица MamaRika тратит много времени и прилагает усилия, чтобы всегда выглядеть красивой. Первым делом звезда заботится о состоянии своей кожи. Она отмечает, что за лицом нужен тщательный уход.
MamaRika поделилась своими бьюти-тайнами. Она показала ТСН свою косметичку и рассказала, какие средства для ухода за кожей лица использует.
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Что есть в косметичке MamaRika
- Средство для умывания бренда Genosys-Snow O2. Исполнительница говорит, что таким образом она хорошо очищает кожу. У MamaRika комбинированная и склонная к жирности кожа, особенно Т-зона. С помощью этого геля женщина очищает и матирует кожу, эффекта ей хватает на весь день.
- Лосьон Super Lotion от Holy Land. Певица отмечает, что продукты для домашнего ухода за кожей лица ей прописывает косметолог, но она также выбирает для себя ту, которая ей нравится. Поэтому и приобрела большую банку такого лосьона для использования утром и вечером. Тоник не содержит спирта, поэтому не сушит кожу, а тщательно ее очищает, увлажняет, помогает бороться с камедонами, нейтрализует признаки жирной кожи.
- Крем для лица. Звезда считает это средство необходимым в косметичке в теплый сезон. Она пользуется кремом Sunbrella Demi make-up to go. Также MamaRika говорит, что нужно наносить SPF-защиту. Старайтесь найти такое средство, которое бы одновременно выполняло функцию увлажнения, защиты от ультрафиолетовых лучей и обладало свойствами BB-крема.
- Гель с содержанием 99% алоэ вера. Любой тип кожи требует надлежащего увлажнения. Жирный – не исключение. Такой гель является универсальным, ведь подходит для лица и тела. Им можно пользоваться даже после загара. MamaRika отмечает, что это лучшее экспресс-увлажнение из всех, которые она пробовала.
- Кислотный крем. Средство певица использует осенью и зимой перед сном. Он помогает убрать недостатки, присущие жирной коже. Сейчас MamaRika в косметичке хранит крем для проблемной кожи Beauty SPA Puriderma 18.
- Маска для лица. С собой в путешествие MamaRika берет маску Holy Land Special mask. Она рассказывает, что это средство для жирной кожи содержит в своем составе камфору и белую глину. Указанные компоненты подсушивают проблемные участки на коже лица и выравнивают тон. Маска может быстро справиться с высыпанием. Украинская звезда делится лайфхаком: "Всего лишь на полчаса нанесите маску локально и вы увидите, как на глазах тают нежелательные прыщики".
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