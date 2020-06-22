Кейт Миддлтон родила 3 детей, а ее фигура совсем не изменилась. Она является обладательницей таких параметров, о которых другие могут только мечтать. Кроме генетики и регулярного спорта, на фигуру герцогини значительно влияет питание. Британская повариха Кэролин Робб открыла тайну стройной фигуры Кейт Миддлтон.

Британская шеф-повар Каролин Робб в течение многих лет работала над созданием меню для королевской семьи. Как пишет Harper's Bazaar, то женщина отмечает, что Кейт Миддлтон любит самостоятельно готовить еду для своего мужа и детей, но к теме питания у нее серьезный подход.

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Что ест Кейт Миддлтон

Завтрак

День герцогини Кембриджской начинается с приготовления зеленого смузи. Для его создания необходимо использовать спирулину, несколько видов листьев зеленого салата, шпинат, капусту, матча и сельдерей. Набор из таких ингредиентов содержит много витаминов и антиоксидантов. Поэтому обогащает организм питательными веществами и способствует улучшению пищеварения.

Как питается Кейт Миддлтон / Instagram / @kensingtonroyal

Обед

Второй прием пищи у Кейт Миддлтон обязательно должен состоять из растительных продуктов, которые имеют низкую калорийность. Поэтому на обед женщина обычно ест овощные салаты, супы и рыбу. Любимыми ее блюдами являются гаспачо и лолось.

Ужин

Принц Уильям очень любит жареную курицу по особому семейному рецепту, поэтому жена радует его этим блюдом на ужин. Также Кейт часто готовит блюда, секретные компоненты которых известны только ей. Чаще всего на королевской трапезе появляется индийское карри. Именно его Кейт готовит даже для королевы Елизаветы II.