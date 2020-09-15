Добавить больше или замаскировать макияжем: что делать, когда инъекция ботокса была неудачной
Ботокс используют в косметических целях. С его помощью можно приостановить признаки старения, скорректировать вид отдельных участков на лице, если есть такая необходимость, и остаться довольными от результата. Однако инъекции ботокса не всегда бывают удачными. Поэтому стоит узнать, как исправить нежелательный эффект.
Джошуа Цайхнер является доктором медицины и директором косметологических и клинических исследований дерматологии больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке. Он рассказал для Byrdie больше о ботоксе и можно ли исправить негативные последствия инъекций красоты.
Следует знать: Какой компонент является наиболее вредным в косметике: чем опасны парабены
Как исправить неудачную инъекцию ботокса
- После неудачной инъекции поймите, как работает ботокс, и избегайте таких ошибок в будущем. Прежде чем использовать ботокс, необходимо узнать об особенностях его действия. "Ботулотоксин действует, блокируя сигнал, выделяемый вашими нервами, что стимулирует ваши мышцы сжиматься", – рассказывает доктор Цайхнер. Когда определенные мышцы потом расслабляются, то морщины, которые уже развились, заполняются. Так что результат введения токсина в лицо зависит от способа инъекции. Если вводить ботокс слишком часто или в неправильные места, то на лице образуются "замороженные" неестественные выражения.
- Оставайтесь терпеливыми. Инъекции ботокса имеют временный результат от 3 до 5 месяцев. Поэтому даже в "плохом" случае со временем результаты ботокса исчезнут с лица. Плохой новостью является то, что не существует радикального метода, который поможет мгновенно убрать негативные последствия после процедуры. Их можно только минимизировать или частично скрыть.
- Если вашу проблему можно исправить большим добавлением ботокса, то сделайте это. Метод не сработает для тех, кто получил много ботокса. Однако в случае асимметричных инъекций можно выровнять их, добавив больше ботокса в другую сторону. Но помните, что ботокс сначала парализует мышцы, а конечный результат вы сможете оценить только тогда, когда они полностью станут подвижными. После этого вы поймете, нужно ли добавлять большее количество ботокса.
- Знайте, когда достаточно. Прежде чем попытаться исправить одну косметологическую процедуру другой, проконсультируйтесь с врачом. Этот вопрос требует деликатного подхода. "Больше ботокса не обязательно лучше. Целью лечения является не полное замораживание лица, а обеспечение естественного вида, когда лицо все еще может двигаться. Чрезмерная обработка лица может привести к тому, что брови опустятся или станут ровными. Инъекция только середины лба может вызвать "джокерскую бровь", когда она будет выглядеть дугой. Чрезмерное лечение "гусиных лапок" на самом деле может помешать вашей улыбке", – предупреждает доктор Цайхнер. Начинайте колоть ботокс в минимальном количестве и медленно увеличивайте его.
- Обратите внимание на средства, содержащие медь. Результаты исследования 2017 года показали, что медь может подавлять действие ботокса. Медные пептиды эксперты рекомендуют использовать в уходе за кожей. Они содержатся во многих сыворотках и могут частично уменьшить некоторые нежелательные побочные эффекты после инъекций ботокса.
- Держитесь подальше от цинка. К сожалению, нет волшебного ингредиента, который бы смог исправить негативные последствия ботокса мгновенно. Однако существуют компоненты, которые способны усилить эффект. Среди них цинк. Если вы хотите избавиться эффекта от инъекции, избегайте продуктов и средств, в составе которых есть цинк: проверяйте этикетки на косметике и не ешьте определенное время мяса, яиц, цельнозерновых и бобовых.
- Воспользуйтесь приемами макияжа, чтобы замаскировать нежелательные последствия ботокса. Опущенные глаза можно сделать поднятыми, сосредоточившись на ресницах, или добавив корректор, хайлайтер или подводку, в некоторых случаях. Брови можно выровнять карандашом для бровей, пудрой или гелем, пока эффект ботокса исчезнет.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter