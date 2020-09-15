Ботокс используют в косметических целях. С его помощью можно приостановить признаки старения, скорректировать вид отдельных участков на лице, если есть такая необходимость, и остаться довольными от результата. Однако инъекции ботокса не всегда бывают удачными. Поэтому стоит узнать, как исправить нежелательный эффект.

Джошуа Цайхнер является доктором медицины и директором косметологических и клинических исследований дерматологии больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке. Он рассказал для Byrdie больше о ботоксе и можно ли исправить негативные последствия инъекций красоты. Следует знать: Какой компонент является наиболее вредным в косметике: чем опасны парабены Как исправить неудачную инъекцию ботокса После неудачной инъекции поймите, как работает ботокс, и избегайте таких ошибок в будущем. Прежде чем использовать ботокс, необходимо узнать об особенностях его действия. "Ботулотоксин действует, блокируя сигнал, выделяемый вашими нервами, что стимулирует ваши мышцы сжиматься", – рассказывает доктор Цайхнер. Когда определенные мышцы потом расслабляются, то морщины, которые уже развились, заполняются. Так что результат введения токсина в лицо зависит от способа инъекции. Если вводить ботокс слишком часто или в неправильные места, то на лице образуются "замороженные" неестественные выражения.

Прежде чем использовать ботокс, необходимо узнать об особенностях его действия. "Ботулотоксин действует, блокируя сигнал, выделяемый вашими нервами, что стимулирует ваши мышцы сжиматься", – рассказывает доктор Цайхнер. Когда определенные мышцы потом расслабляются, то морщины, которые уже развились, заполняются. Так что результат введения токсина в лицо зависит от способа инъекции. Если вводить ботокс слишком часто или в неправильные места, то на лице образуются "замороженные" неестественные выражения. Оставайтесь терпеливыми. Инъекции ботокса имеют временный результат от 3 до 5 месяцев. Поэтому даже в "плохом" случае со временем результаты ботокса исчезнут с лица. Плохой новостью является то, что не существует радикального метода, который поможет мгновенно убрать негативные последствия после процедуры. Их можно только минимизировать или частично скрыть. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Andrea Ivanova (@andrea.andrea345) 15 Вер 2020 р. о 7:00 PDT Если вашу проблему можно исправить большим добавлением ботокса, то сделайте это. Метод не сработает для тех, кто получил много ботокса. Однако в случае асимметричных инъекций можно выровнять их, добавив больше ботокса в другую сторону. Но помните, что ботокс сначала парализует мышцы, а конечный результат вы сможете оценить только тогда, когда они полностью станут подвижными. После этого вы поймете, нужно ли добавлять большее количество ботокса.

Метод не сработает для тех, кто получил много ботокса. Однако в случае асимметричных инъекций можно выровнять их, добавив больше ботокса в другую сторону. Но помните, что ботокс сначала парализует мышцы, а конечный результат вы сможете оценить только тогда, когда они полностью станут подвижными. После этого вы поймете, нужно ли добавлять большее количество ботокса. Знайте, когда достаточно . Прежде чем попытаться исправить одну косметологическую процедуру другой, проконсультируйтесь с врачом. Этот вопрос требует деликатного подхода. "Больше ботокса не обязательно лучше. Целью лечения является не полное замораживание лица, а обеспечение естественного вида, когда лицо все еще может двигаться. Чрезмерная обработка лица может привести к тому, что брови опустятся или станут ровными. Инъекция только середины лба может вызвать "джокерскую бровь", когда она будет выглядеть дугой. Чрезмерное лечение "гусиных лапок" на самом деле может помешать вашей улыбке", – предупреждает доктор Цайхнер. Начинайте колоть ботокс в минимальном количестве и медленно увеличивайте его.

. Прежде чем попытаться исправить одну косметологическую процедуру другой, проконсультируйтесь с врачом. Этот вопрос требует деликатного подхода. "Больше ботокса не обязательно лучше. Целью лечения является не полное замораживание лица, а обеспечение естественного вида, когда лицо все еще может двигаться. Чрезмерная обработка лица может привести к тому, что брови опустятся или станут ровными. Инъекция только середины лба может вызвать "джокерскую бровь", когда она будет выглядеть дугой. Чрезмерное лечение "гусиных лапок" на самом деле может помешать вашей улыбке", – предупреждает доктор Цайхнер. Начинайте колоть ботокс в минимальном количестве и медленно увеличивайте его. Обратите внимание на средства, содержащие медь. Результаты исследования 2017 года показали, что медь может подавлять действие ботокса. Медные пептиды эксперты рекомендуют использовать в уходе за кожей. Они содержатся во многих сыворотках и могут частично уменьшить некоторые нежелательные побочные эффекты после инъекций ботокса. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Sharon Osbourne (@sharonosbourne) 2 Вер 2020 р. о 2:07 PDT Держитесь подальше от цинка. К сожалению, нет волшебного ингредиента, который бы смог исправить негативные последствия ботокса мгновенно. Однако существуют компоненты, которые способны усилить эффект. Среди них цинк. Если вы хотите избавиться эффекта от инъекции, избегайте продуктов и средств, в составе которых есть цинк: проверяйте этикетки на косметике и не ешьте определенное время мяса, яиц, цельнозерновых и бобовых.

К сожалению, нет волшебного ингредиента, который бы смог исправить негативные последствия ботокса мгновенно. Однако существуют компоненты, которые способны усилить эффект. Среди них цинк. Если вы хотите избавиться эффекта от инъекции, избегайте продуктов и средств, в составе которых есть цинк: проверяйте этикетки на косметике и не ешьте определенное время мяса, яиц, цельнозерновых и бобовых. Воспользуйтесь приемами макияжа, чтобы замаскировать нежелательные последствия ботокса. Опущенные глаза можно сделать поднятыми, сосредоточившись на ресницах, или добавив корректор, хайлайтер или подводку, в некоторых случаях. Брови можно выровнять карандашом для бровей, пудрой или гелем, пока эффект ботокса исчезнет.