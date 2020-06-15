Основой жизни человека является вода. Она полезно влияет не только на внутреннее состояние организма, а поддержание водного баланса способствует здоровому виду волос и кожи. Без должного увлажнения у вас будут появляться морщины и плохо будет происходить регенерация кожи. Чтобы подтвердить ценность воды для вашей красоты, также есть и другие аргументы.

Недостаточно просто выпивать стакан воды раз в день и ждать эффективного результата. Стоит придерживаться ежедневной нормы. Сколько воды и почему ее нужно пить рассказал Harper's Bazaar.

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Почему нужно пить воду для сохранения красоты

В первую очередь узнайте, какое количество воды необходимо выпивать каждый день. Исследования ученых из Гарвардского университета показали, что в целом здоровому человеку достаточно 1-1,5 литра воды в сутки. Если конкретнее, то для женщин нормой является 30 миллилитров воды на 1 килограмм тела.

необходимо выпивать каждый день. Исследования ученых из Гарвардского университета показали, что в целом здоровому человеку достаточно 1-1,5 литра воды в сутки. Если конкретнее, то для женщин нормой является 30 миллилитров воды на 1 килограмм тела. Когда ваш организм даже немножко обезвожен, то работа мозга замедляется, а голова начинает болеть. Вследствие дегидратации мозга ваша память ухудшается, наступае сонливость, растерянность и вероятность быстрее уставать. Все эти факторы также приводят к преждевременному старению и появлению морщин.



Вода способствует привлекательному виду тела / Фото Unsplash