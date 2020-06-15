Почему нужно пить воду, если хотите иметь привлекательную внешность: 5 причин
Основой жизни человека является вода. Она полезно влияет не только на внутреннее состояние организма, а поддержание водного баланса способствует здоровому виду волос и кожи. Без должного увлажнения у вас будут появляться морщины и плохо будет происходить регенерация кожи. Чтобы подтвердить ценность воды для вашей красоты, также есть и другие аргументы.
Недостаточно просто выпивать стакан воды раз в день и ждать эффективного результата. Стоит придерживаться ежедневной нормы. Сколько воды и почему ее нужно пить рассказал Harper's Bazaar.
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Почему нужно пить воду для сохранения красоты
- В первую очередь узнайте, какое количество воды необходимо выпивать каждый день. Исследования ученых из Гарвардского университета показали, что в целом здоровому человеку достаточно 1-1,5 литра воды в сутки. Если конкретнее, то для женщин нормой является 30 миллилитров воды на 1 килограмм тела.
- Когда ваш организм даже немножко обезвожен, то работа мозга замедляется, а голова начинает болеть. Вследствие дегидратации мозга ваша память ухудшается, наступае сонливость, растерянность и вероятность быстрее уставать. Все эти факторы также приводят к преждевременному старению и появлению морщин.
Вода способствует привлекательному виду тела / Фото Unsplash
- Кожа является защитным барьером нашего организма. Ей приходится выдерживать низкие температуры или чрезмерно палящее солнце, ветер и мороз, которые ее сушат. Чтобы хорошо выполнять свою функцию, коже необходимо постоянно оставаться упругой, эластичной и увлажненной.
- Вода способствует подъему настроения. Ведь трудно оставаться на позитивной волне, если организм требует увлажнения. А, если верить итальянским красавицам, то самое привлекательное лицо то, который выглядит счастливым.
- Вода составляет 65% от общей массы тела. Также она участвует в процессе терморегуляции. Чтобы кожа всегда имела нормальную температуру и выглядела здоровой, необходимо выпивать дневную норму воды, которая будет регулировать систему охлаждения и перегревания организма.