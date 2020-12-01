Для домашнего ухода за кожей лица следует обращать внимание на проверенные бьюти-рецепты. Одним из таких является маска для очищения и сияния кожи лица. Чтобы ее приготовить, вам понадобится всего 2 ингредиента, которые легко найти на кухне каждой хозяйки.

Маска завоевала расположение женщин благодаря своей эффективности и простоте. Cosmopolitan пишет, что после процедуры должны исчезнуть воспаления или раздражения, осветлиться пигментные пятна и следы постакне, а также улучшиться цвет лица.

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Маска для очищения и сияния кожи

Чтобы приготовить маску, вам понадобятся мед и куркума. Смешайте половину чайной ложки порошка куркумы с 2 ложками жидкого меда. Полученную смесь нанесите на лицо, оставьте на 20 минут, а затем остатки смойте прохладной водой. Если у вас проблемная кожа, то для лучшего эффекта можно к ингредиентам маски добавить немного натурального йогурта или сметаны, косметическую глину или масло.

Дерматологи подтверждают действенный результат от маски. Они рассказывают, что мед известен благодаря своим противовоспалительным и антимикробным свойствам, поэтому компонент является ключевым в составе масок для проблемной кожи. Мед полезен только в том случае, если у вас нет аллергии на продукт.

Куркума тоже служит антиоксидантом для кожи, может бороться с акне, пигментацией и выровнять цвет кожи.

Важно знать: перед нанесением смеси из вышеописанных компонентов на лицо следует провести тест на реакцию кожи. Для этого нанесите маску из меда и куркумы на запястья. В частности, куркуме свойственно придавать коже желто-оранжевый оттенок, поэтому проводите процедуру перед сном, а не перед выходом из дома.