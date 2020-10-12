Именно на Хэллоуин, который будет в ночь с 31 октября на 1 ноября, можно проявить свою креативность и навыки визажа в тематическом макияже. Именно мейкап поможет создать полноценный магический образ для празднования. Если сделать его правильно, то ваши фото могут вызвать настоящий позитивный ажиотаж в соцсетях и комплименты от друзей.

К выбору макияжа на Хэллоуин стоит подходить ответственно. Ведь даже самый банальный образ, если постараться, получится эффектным. Бьюти-блогер Лилиана поделилась идеей для макияжа в стиле зомби.

Вам будет интересно: Макияж на день рождения в персиковых оттенках: идея от Кайли Дженнер

Визажист показала, как можно на лице нарисовать череп. Для этого макияжа каждая женщина найдет необходимые продукты в своей косметичке. Ведь почти весь мейкап создается только с помощью черного карандаша и подводки. С таким макияжем статус "звезды вечеринки на Хэллоуин" вам гарантирован.

Смотрите на видео, как сделать макияж на Хэллоуин: