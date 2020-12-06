Более 150 лет назад губы красили только актрисы и женщины легкого поведения. Но времена меняются, и даже красная помада уже не является признаком вульгарности. Как дополнить образ, чтобы он выглядел гармонично – читайте в нашем материале.

Красная помада может легко дополнить ежедневный образ, если правильно ее использовать, отмечает Makeup.

Читайте также Красота – это ежедневная работа над собой: какие бьюти-тайны есть у Скарлетт Йоханссон

Оттенок

Эксперты отмечают, что главное – подобрать правильный оттенок. Если у вас на запястье вены голубого цвета, то лучше выбирать холодные тона. И наоборот, нужно выбирать помаду с теплым подтоном, если же ваши вены имеют зеленоватый оттенок.

Лицо и брови

Тон кожи лица и форма бровей – должны быть безупречными. Тогда и общий макияж будет выглядеть опрятно.



Красная помада – эффектно дополнит образ / Фото pexels

Макияж

Нельзя перегружать макияж, лучше обойтись тонкими стрелками и пушистыми ресницами.

Как правильно наносить помаду