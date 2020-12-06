В чем секрет красной помады: как создать идеальный образ
Более 150 лет назад губы красили только актрисы и женщины легкого поведения. Но времена меняются, и даже красная помада уже не является признаком вульгарности. Как дополнить образ, чтобы он выглядел гармонично – читайте в нашем материале.
Красная помада может легко дополнить ежедневный образ, если правильно ее использовать, отмечает Makeup.
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Оттенок
Эксперты отмечают, что главное – подобрать правильный оттенок. Если у вас на запястье вены голубого цвета, то лучше выбирать холодные тона. И наоборот, нужно выбирать помаду с теплым подтоном, если же ваши вены имеют зеленоватый оттенок.
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Лицо и брови
Тон кожи лица и форма бровей – должны быть безупречными. Тогда и общий макияж будет выглядеть опрятно.
Красная помада – эффектно дополнит образ / Фото pexels
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Макияж
Нельзя перегружать макияж, лучше обойтись тонкими стрелками и пушистыми ресницами.
Как правильно наносить помаду
- После того, как нанесли первый слой помады, возьмите салфетку и припудрить губы через нее.
- Покрасьте их еще раз.
- Консилер поможет создать четкий контур губ.
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