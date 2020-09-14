С чем принимать ванну: ингредиенты, которые смягчают и омолаживают тело
Обычно женщины принимают ванну для расслабления. Это время можно использовать целесообразно, если совместить приятное с полезным. Если вы добавите некоторые ингредиенты в ванну, то сможете достичь эффекта мягкой и гладкой кожи даже без дополнительных процедур спустя.
В зависимости от индивидуальных потребностей, существуют 7 средств, которые обладают полезными свойствами для тела. Cosmopolitan назвал ингредиенты, с которыми можно принимать ванну для ухоженного тела.
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С чем принимать ванну, чтобы расслабиться
- Морская соль. Кроме омолаживающего эффекта, ингредиент также помогает вам бороться с целлюлитом, снижает потливость, повышает эластичность кожи и способствует укреплению ногтей. Солевую ванну можно принимать максимум 2 раза в неделю. Для этого: положите соль в специальный мешочек и положите его под поток воды из крана.
- Сода. Прием ванны с содой помогает похудеть и расслабиться после тяжелого дня. Чтобы получить мягкую и нежную кожу, добавьте в воду 200 грамм соды, но лежать в такой ванне нельзя больше 20 минут.
Тайны ванны для расслабления / Фото Unsplash
- Английская соль. Благодаря содержанию в ней сульфат магния, компонент эффективно расслабляет мышцы и преодолевает усталость. Если у вас сухая или проблемная кожа, то английская соль будет для вас полезной. Ведь она способствует поглощению влаги кожей и работает, как натуральный антисептик. Добавьте в ванну 200 грамм соли, расслабьтесь в воде 20 минут, а затем примите прохладный душ.
- Молоко. Продукт содержит большое количество полезных витаминов. Им свойственно повышать эластичность кожи и омолаживать ее. Для такой ванны следует влить в горячую воду 1 литр теплого молока.
- Лаванда. Аромат растения помогает избавиться от головной боли и воспаления на коже. Чтобы сделать такую ванну, достаточно добавить несколько капель лавандового масла в воду или опустить туда пакетик с сухими цветами.
Что полезно добавлять в ванну / Фото Pexels
- Эфирные масла. Восстановлению сил способствует ванна с эфирными маслами лимона или мандарина. Добавляйте в воду 7-10 капель ароматной жидкости и принимайте ванну в течение 15-20 минут.
- Мед. Ингредиент хорошо увлажняет, питает и смягчает кожу. Также он борется с трещинами на пятках и является полезным продуктом в уходе за стопами ног. Медовую ванну можно сделать с помощью разбавления 2 ложек меда в стакане с теплой водой. Затем раствор следует вылить в ванну. После примите теплый душ, чтобы тело не было липким.
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