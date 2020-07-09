Универсальные советы, как быть ухоженной и красивой

То, какой человек внутри, безусловное важнее, чем внешность. Однако так повелось, что мы, встречая незнакомцев, сразу визуально их оцениваем. Женщину, которая ухаживает за собой и заботится о своем внешнем виде, заметно издалека. Полезно узнать, как такой можно стать.

Все красивые и ухоженные женщины в основном придерживаются схожих правил ухода за собой, макияжа и создания прически. Ведущие ютуб-канала Салон красоты поделились советами, которыми пользуются те, кто стремится выглядеть привлекательной. К теме: Выразительный взгляд и объемные волосы: бьюти-советы, которые должна знать каждая женщина Как быть ухоженной и красивой Запах. От женщины должен исходить приятный аромат: от ее тела, одежды, волос и изо рта. Даже если вы невероятно красивая, плохой запах от человека портит общее впечатление. Для этого пользуйтесь духами, регулярно принимайте душ, чистите зубы 2 раза в день, после еды полощите ротовую полость водой с соком лимона.

От женщины должен исходить приятный аромат: от ее тела, одежды, волос и изо рта. Даже если вы невероятно красивая, плохой запах от человека портит общее впечатление. Для этого пользуйтесь духами, регулярно принимайте душ, чистите зубы 2 раза в день, после еды полощите ротовую полость водой с соком лимона. Убрать темные круги под глазами поможет прикладывание холодных ложек на нужный участок. Также действенными являются кусочки картофеля и специальные патчи.

поможет прикладывание холодных ложек на нужный участок. Также действенными являются кусочки картофеля и специальные патчи. Чистые волосы. Всегда вовремя мойте голову или пользуйтесь сухим шампунем. У ухоженной женщины не бывает грязных волос.

У женщины должны быть чистые волосы / Фото Unsplash Пользуйтесь дезодорантом. Если у вас даже несильное потоотделение, неприятный запах может появиться в течение дня.

Если у вас даже несильное потоотделение, неприятный запах может появиться в течение дня. Красивый макияж. Удачный мейкап также является признаком ухоженной женщины. Однако не перебарщивайте с декоративной косметикой. Черный smoky eyes будет не уместен на работе в офисе. Делайте натуральный макияж.

Удачный мейкап также является признаком ухоженной женщины. Однако не перебарщивайте с декоративной косметикой. Черный smoky eyes будет не уместен на работе в офисе. Делайте натуральный макияж. Увлажняйте кожу. Наносите на кожу увлажняющие и питательные средства утром и вечером. Также выбирайте уходовые продукты с пометкой "для сухой кожи". Для эффекта красивой коже ее нужно скрабировать и пользоваться тканевыми масками.

Наносите на кожу увлажняющие и питательные средства утром и вечером. Также выбирайте уходовые продукты с пометкой "для сухой кожи". Для эффекта красивой коже ее нужно скрабировать и пользоваться тканевыми масками. Ухоженные руки. Увлажняющий крем всегда должен быть в женской сумочке, чтобы наносить его после каждого мытья рук. Еще не забывайте зимой носить перчатки. Что касается маникюра, то необязательно постоянно делать яркий дизайн. Аккуратные ногти с прозрачным покрытием также смотрятся красиво.