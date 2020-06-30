Быть красивой, как успешная супермодель: какие бьюти-секреты открыла Кейт Мосс
О секретах красоты британская супермодель знает немало. Ее лицо украсило большое количество модных журналов, а ноги – лучшие подиумы. Теперь Кейт Мосс 46 и ее арсенал знаний и различных бьюти-лайфхак только увеличился. Она знает, как делать массаж нефритовым валиком, почему лед лучший друг для кожи человека и многое другое.
Одна из самых известных мировых моделей поделилась с Vogue, как ей удается сохранять красоту и всегда выглядеть ухоженной. Модели знают много секретов, которые помогают им всегда оставаться привлекательными. Ведь это часть их работы.
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Какие секреты красоты знает Кейт Мосс
- У нее нет четко определенных бьюти-ритуалов и режима ухода за собой. Модель делает то, что ей нравится и приносит пользу коже. Среди таких процедур умывание специальным средством, увлажнение сывороткой или кремом, массаж нефритовым или японским валиком.
- Кейт хвалит результаты голливудского трюка со льдом. Она наполняет сосуд кубиками льда и добавляет туда немного огурца, погружает в это лицо и держит несколько минут. Женщина пользуется таким лайфхак тогда, когда чувствует себя усталой или ей нужно снять отеки.
- Не выходит на улицу без солнцезащитного крема.
- Чтобы поддерживать красивую форму тела, Кейт Мосс каждое утро занимается йогой. Также у нее дома есть необходимый инвентарь для других занятий: петли TRX, коврик и гантели.
- Звезда любит, когда в ее волосы имеют естественной объем. Для этого она моет волосы каждый день и высыхает, опустив голову вниз. Иногда Кейт пользуется сухим шампунем. Когда ей приходилось выпрямлять волосы, имея от природы волнистые пряди, однако сейчас полюбила их такими, как они есть. Еще одним голливудским бьюти-трюком является плетение тугих косичек под волосами, чтобы подтянуть кожу и разгладить мимические морщины на лбу. Этим способом пользовались перед фотосессиями, когда не существовало инъекций ботокса.
- Для создания ежедневного макияжа Кейт Мосс использует небольшое количество консилера, тушь и помаду. Свой любимый оттенок цвета губ знаменитость описывает, как темный тон мяса, но не красный. Также она может воспользоваться бронзер, чтобы придать лицу цвета. Когда ей нужно куда-то идти, то Кейт еще может нанести коричневую подводку для глаз и растушевать ее пальцами.
- Среди самых плохих привычек для красоты женщины британская супермодель выделяет грязные косметички, в которых все рассыпано и разлито, повсюду помада и другая декоративная косметика. Когда у красавицы есть свободное утро, она тратит его, чтобы убрать в косметичке и почистить все кисти для макияжа.