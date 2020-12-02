Американская певица, актриса и модель Скарлетт Йоханссон в свои 36 лет выглядит безупречно. Звезда отмечает, что все относительно внешнего вида должно быть идеальным. У нее есть собственные тайны красоты, которые могут пригодиться каждой женщине.