Красота – это ежедневная работа над собой: какие бьюти-тайны есть у Скарлетт Йоханссон
Американская певица, актриса и модель Скарлетт Йоханссон в свои 36 лет выглядит безупречно. Звезда отмечает, что все относительно внешнего вида должно быть идеальным. У нее есть собственные тайны красоты, которые могут пригодиться каждой женщине.
Скарлетт Йоханссон является примером того, какие результаты может дать ежедневная работа над собой. Elle поделился секретами звезды, которые помогут выглядеть роскошно от локонов до идеального маникюра.
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Тайны красоты Скарлетт Йоханссон
- Недавно голливудская актриса заменила косметику для ухода за кожей с химическим составом натуральными бьюти-продуктами. Она отмечает, что агрессивные химикаты только негативно влияли на состояние дермы.
- Чтобы губы имели более объемный и соблазнительный вид, Скарлетт красит их только помадой, а специальную кисть использует для подчеркивания контура.
- Одним из бьюти-лайфхаков звезды является использование лимонного сока, когда она уставшая или на лице появились красные пятна. Тем, у кого чувствительная кожа, следует разбавить сок лимона с водой. Чтобы кожа стала сияющей, нужно провести 5 – 6 процедур.
- Яблочный уксус тоже является чудодейственным продуктом для использования в косметических целях. Его можно применять для ухода, если у вас проблемная кожа и много воспалений.
- Принимая ванну, для более эффективного расслабления и успокоения актриса добавляет в воду несколько капель лавандового масла.
- Звездная красавица любит сочетать различные цветочные ароматы. А также ее любимыми духами являются Dolce & Gabbana Rose The One.
- Важно всегда иметь аккуратный маникюр и педикюр, потому что чаще всего люди обращают внимание именно на то, насколько ухожены ваши ногти.
- Маску из меда Manuka Скарлетт Йоханссон использует для увлажнения и очищения кожи. Она наносит ее на 10 – 15 минут на распаренное лицо, а затем удаляет остатки с помощью прохладной воды.
- Рецепт красоты, который Скарлетт унаследовала от матери: "Пей много воды, никогда не вставай по будильнику и никогда не кури".
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