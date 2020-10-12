Быть как француженка: 5 советов для красоты от Жанны Адамс
Об эстетической, но с изысканной небрежностью, французской красивой внешности мечтает едва ли не каждая женщина. У француженок есть собственные тайны, которые помогают им выглядеть всегда привлекательно. Популярная инстаграм-блогер Жанна Адамс поделилась несколькими бьюти-советами.
Жанна Адамс не только французская бьюти-блогерша, но и с недавних пор основательница косметического бренда Rouje. Она знает много о красоте. Harper's Bazaar собрал действенные советы от Жанны, которые стоит применять в своей бьюти-рутине.
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Красота по-французски
- Кокосовое масло для увлажнения кожи. "Оно также хорошо работает, как праймер для кремовых румян или корректора", – говорит Жанна Адамс. Также женщина добавляет, что ежедневно использует помаду для губ.
- Закручивание ресниц. Сразу после сна Жанна закручивает ресницы специальными щипцами. Таким образом она не видит необходимости использовать тушь, потому что любит естественные ресницы, их несовершенство.
- Нанесение средства с SPF 50. Этот совет француженка получила от мамы. В частности, она старается в течение всего года избегать попадания на свою кожу прямых солнечных лучей.
- "Когда мне грустно, я крашу губы красной помадой. А на каждый день выбираю коричневую или розовую", – рассказывает бьюти-блогер.
- Французская красавица рекомендует для вечеринки красить глаза коричневым специальным карандашом. А для макияжа губ она бы выбрала коричневую помаду или в оттенке "фуксия", если нет мейк-апа на глазах.
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