Об эстетической, но с изысканной небрежностью, французской красивой внешности мечтает едва ли не каждая женщина. У француженок есть собственные тайны, которые помогают им выглядеть всегда привлекательно. Популярная инстаграм-блогер Жанна Адамс поделилась несколькими бьюти-советами.