С современным ритмом жизни женщины должны успевать везде и одновременно выглядеть привлекательными. Аккуратно причесанные, волосы играют важную роль в общем женском образе. Однако не на все прически и укладки необходимо тратить много времени.

Летом особенно важно аккуратно заплетать или укладывать волосы, чтобы они не способствовали ощущению дискомфорта. 24 канал сделал подборку из 18 вариантов причесок, которые быстро и просто можно повторить самостоятельно в домашних условиях.

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Не всегда то, что выглядит сложно, должен быть таковым. Перед созданием любой из предложенных причесок можно нанести на волосы кондиционер, который не смывается, или специальные масла, чтобы легче было его расчесывать. В частности, стоит заметить, что волосы, которые получают правильный и регулярный уход, будет легче укладывать и заплетать, а также они будет выглядеть здоровыми и блестящими.

Идеи для причесок и укладок, фото которых ниже, не требуют от вас владения профессиональными техниками плетения волос. Если вы понимаете принцип создания обычной косы, хвостика и пучка, то сможете запросто себе сделать оригинальную прическу, соединив их вместе.

Варианты причесок на каждый день / Фото Instagram