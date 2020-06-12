Как быстро отрастить ногти в домашних условиях
Для каждой женщины важно, чтобы ее ногти были не только длинными, но и хорошо выглядели. Кроме того, что за ними нужен постоянный уход, существует несколько советов и рецептов, которые быстро помогут вашим ногтям вырасти и выглядеть здоровыми.
Ногтевую пластину могут портить регулярное использование гель-лака или средства для очистки ногтей с содержанием ацетона. Если вас постигла такая проблема, то поход к nail-мастеру придется ненадолго отложить и воспользоваться советами от ютуб-канала Салон красоты, которые легко воспроизвести в домашних условиях.
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Как укрепить и отрастить ногти
- Обычное хозяйственное мыло имеет свойство укреплять ваши ногти. Натрите его на терке и смешайте с морской солью. Залейте ингредиенты теплой водой и подержите руки в таком растворе 20 минут. Повторять процедуру можно несколько раз в неделю.
- От желтизны ногтей поможет сода и перекись водорода. Смешайте эти компоненты и втирайте смесь зубной щеткой в ногти. Эффект будет заметен после 3-4 повторений.
Ухоженные и крепкие ногти / Фото Pexels
- Для роста ногтей нужно ускорить циркуляцию крови по пальцам. Сделайте массаж пальцев, используя увлажняющее эфирное масло.
- Рост ногтей замедляет кутикула. Ее необходимо регулярно удалять с помощью апельсиновой палочки.