Эффект естественного легкого сияния на коже лица уместен и актуален для лета. Помимо использования корректора, его можно достичь с помощью других продуктов. Важно не забывать о разнице между привлекательным здоровым сиянием и жирным блеском на лице.

3 ингредиента, которые Elle предлагает включить в свою рутину ухода за кожей, способствуют ее здоровому сияющему виду. Такой эффект еще называют "утренней росой на лице".

Читайте также: Утоляет жажду или увлажняет кожу: польза кокосовой воды

Какие продукты сделают кожу сияющей

LHA: для гладкости

Скрабирование требуется коже лица, чтобы отшелушить ороговевшие частички, очистить поры, предотвратить появление прыщей, защитить от раздражения. LHA является бета-липогидрокислотой, с помощью которой его можно проводить. Кислота не только способствует замедлению старения кожи, но и стимулирует выработку коллагена и борется с пигментными пятнами.

Что такое LHA

Бета-липогидрокислота, которая является производной от салициловой кислоты. Вещество обладает жирорастворимой цепочкой, поэтому имеет свойство проникать в забитые поры и ликвидирует грязь, стимулирует выработку коллагена, предотвращает и лечит воспаления на коже. Средство рекомендуется использовать для отшелушивания отмерших клеток кожи даже зимой и в период межсезонья. Действие LHA является мягким. Оно не вызывает покраснения и раздражения на коже. Тандем LHA и салициловой кислоты в косметических продуктах работает для улучшения рельефа и тона кожи, осветления пигментации и уменьшения воспалительных процессов.



Как скрабировать кожу / фото Pexels

Ниацинамид

Это форма витамина B3. Ингредиент же альтернативой ретинолу и обладает большим количеством преимуществ. Ниацинамид называют многофункциональным антиоксидантом. Он снимает напряжение с кожи, осветляет темные пигментные пятна, стимулирует выработку организмом коллагена и гиалуроновой кислоты, помогает убрать морщины с лица, уменьшить поры и регенерировать кожу, которая пострадала в результате попадания на нее прямых солнечных лучей. Нужно пользоваться сыворотками, которые содержат ниацинамид, с концентрацией 2-5%.



Сияющая кожа / Фото Pexels

Гиалуроновая кислота

Именно этот продукт считают лучшим для гидратации кожи, результат которого – сияние. Гиалуроновая кислота обычно содержится в средствах для ухода за кожей. Она сдерживает воду внутри кожи, что делает ее упругой, сияющей и выравнивает тон. Кислота является безопасной для использования на всех типах кожи и не имеет раздражающего эффекта. Если регулярно ухаживать за кожей с ее помощью, то вскоре вы заметите, что ваша кожа выглядит, как будто вы только что сделали профессиональную процедуру у косметолога.