В 90-х годах был популярным стиль частичного бритья бровей. Однако благодаря показу Miucia Prada Miu Miu весна-лето 2020/ 2021 тренд снова становится актуальным, как и прическа маллет, матовая помада и детские "булочки" из волос. Однако не все довольны возвращением eyebrows-тенденции.

Бьюти-эксперты спорят относительно того, получат ли "выбритые" брови благосклонность модниц. Vogue поделился, как можно создать трендовые брови, не применяя бритвы для бритья.

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Трендовые брови 2020

Когда модели прогуливались по взлетно-посадочной полосе на показе одежды от бренда, дочерней компании Prada, Miu Miu, акцентом в их макияже были линии кожи, которые прерывали внешние концы бровей. Если в 90-х, чтобы повторить тренд, необходимо было удалять волосы, то в 2020 можно просто воспользоваться специальным гелем, который поможет создать желаемый эффект.

Более 20 лет назад выбритые брови имели почти все известные представители шоу-бизнеса от Дэвида Бекхэма до Vanilla Ice. А недавно певец Зейн Малик экспериментировал со своими бровями в стиле 90-х.

Визажисты сходятся во мнении, что все новое – хорошо забытое старое. Поэтому вскоре такой стиль бровей станет популярным среди всех модниц. Но эволюция косметических продуктов поможет избежать выщипывания бровей с корнем, чтобы образовать 2 стильные линии обнаженной кожи посреди брови.