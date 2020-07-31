Губы являются деликатной частью лица. Им нужен особый уход, потому что существует распространенная проблема – сухость губ, с которой трудно справиться. Но полезные и простые советы от эстетиков могут помочь увлажнить и смягчить губы.

Губы могут быть сухими иногда из-за смены времени года или вследствие раздражения другими внешними факторами, а также сухость губ бывает хронической проблемой. Byrdie делится советами экспертов, как нужно ухаживать за губами. Читайте также: Каждая женщина может выглядеть, как первая леди: секреты красоты Жаклин Кеннеди Как избавиться от сухости губ Регулярное отшелушивание . Перед гидратацией губ нужно очистить их от отмерших и сухих частичек кожи. Таким образом, когда вы уберете лишний ороговевший верхний слой, влага сможет хорошо впитаться в губы. Лучше всего скрабировать губы после душа, когда кожа мягкая.

. Перед гидратацией губ нужно очистить их от отмерших и сухих частичек кожи. Таким образом, когда вы уберете лишний ороговевший верхний слой, влага сможет хорошо впитаться в губы. Лучше всего скрабировать губы после душа, когда кожа мягкая. Маска на ночь . После эксфолиации губ нужно их увлажнить. Лучше всего лечить сухие губы перед сном, чтобы всю ночь продукт, который вы нанесете, питал их. Найдите свой любимый рецепт маски для губ и повторите его. Также можно приобрести питательную и увлажняющую мазь в аптеке или косметическом магазине, и покрывать им губы толстым слоем.

. После эксфолиации губ нужно их увлажнить. Лучше всего лечить сухие губы перед сном, чтобы всю ночь продукт, который вы нанесете, питал их. Найдите свой любимый рецепт маски для губ и повторите его. Также можно приобрести питательную и увлажняющую мазь в аптеке или косметическом магазине, и покрывать им губы толстым слоем. Ежедневный уход. Кроме отшелушивания и увлажнения, чтобы губы не становились сухими снова, нужно продолжать ухаживать за ними. Если вы поклонница помад или блеска для губ, то выбирайте такие продукты, которые содержат масло ши или кокосовое масло, избегайте компонентов, которые имеют свойство подсушивать кожу. Как сохранить красивые губы / Фото Pexels Если вы страдаете хронической сухостью губ Поймите проблему – это первый шаг к ее исправлению. Определите факторы, которые раздражают губы, и избегайте их прямого контакта с губами (например, кофе или алкогольные напитки). Обращайте внимание на погодные условия. Защищайте губы от ветра и солнца. Избавьтесь от привычки облизывать и кусать губы, потому что таким образом все ваши старания в борьбе против сухости будут напрасными. Пользуйтесь увлажняющими средствами для губ и делайте гидратацию с помощью эфирных масел. Правильный уход за сухими губами / Фото Pexels Важные лайфхаки: берегите губы от напитков, которые способствуют их сухости: пейте кофе или алкоголь через специальную соломинку;

для ухода за губами используйте продукты, в которых богатый состав и полезные витамины, минералы и эфирные масла;

на губы можно нанести немного питательных продуктов, которые предназначены для ухода за кожей лица.