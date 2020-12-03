В свои 51 актриса и певица Дженнифер Лопес может составить конкуренцию молодым красавицам. Недавно звезда презентовала собственный бьюти-бренд JLo Beauty. По этому случаю она решила поделиться с поклонниками названием полезного ингредиента, который помогает ей сохранять молодость.

Чтобы сохранить молодость кожи и максимально замедлить процесс старения, Джей Ло в своей рутине по уходу использует секретный ингредиент. Harper's Bazaar поделился его названием.

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Как Дженнифер Лопес замедляет старение кожи

В своей новой линейке косметики для ухода за кожей Дженнифер Лопес представила увлажняющий крем с SPF, крем для кожи вокруг глаз, сыворотку и питательный крем с маслами, а также очищающий гель для лица. Когда знаменитость делилась деталями о продукции JLo Beauty, она открыла поклонникам несколько собственных тайн красоты.

Одним из бьюти-секретов было использование косметических средств с одним важным компонентом, который обладает свойствами хранения молодости кожи и замедления старения. Этим ингредиентом является оливковое масло. Певица дала логичное объяснение, почему именно такой продукт.

Моя мама, моя тетя, моя бабушка – все они использовали оливковое масло в качестве бьюти-средства и наносили его на волосы, когда они были слишком сухими, на лицо, тело и даже на живот во время беременности,

– рассказывает знаменитая Джей Ло.

Что касается отношения звезды к ее красоте, то она сама поделилась, что руководствуется фразой: "До 25 лет у тебя лицо, которое тебе подарил Бог, а после – лицо, которое ты заслужила". Чтобы женщины могли оставаться естественно красивыми в любом возрасте и чувствовать себя комфортно в своем теле, певица создала косметику JLo Beauty. Об этом неоднократно упоминала сама Дженнифер Лопес.