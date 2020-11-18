К сожалению, процесс старения остановить невозможно, но стоит попробовать его замедлить. Важно сочетать здоровый образ жизни, правильное питание и комплексный профессиональный уход у косметолога с домашними бьюти-процедурами от морщин. Эффективные антивозрастные маски для лица из натуральных ингредиентов можно приготовить собственноручно в домашних условиях.

Harper's Bazaar поделился 4 рецептам омолаживающих масок для лица. Вы можете приготовить их самостоятельно в домашних условиях для различных типов кожи, используя простые продукты.

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Как приготовить антивозрастные маски для различных типов кожи

Омолаживающая маска для сухой кожи

Смешайте 100 миллилитров жирных сливок и 4 чайные ложки лимонного сока. Нанесите жидкость на кожу лица, а через 20 минут смойте прохладной водой. Для лучшего эффекта после нанесите увлажняющий крем или сыворотку. Маска поможет разгладить мелкие морщинки и придать лицу естественного сияния. Ведь сливки увлажняют и питают дерму, а лимонный сок обеспечивает ей достаточное количество витамина C. Однако стоит заранее провести тест на аллергическую реакцию на ингредиенты.

Полезные маски для лица / Фото Instagram / @shaninamshaik

Маска для чувствительной кожи

Разомните 100 грамм жирного творога до образования однородной массы. В емкость добавьте 2 чайные ложки куркумы, продолжайте перемешивать компоненты, пока не получите золотистый оттенок. Маску нужно наносить на кожу лица на 15 минут, а затем смыть прохладной водой. Молочная кислота, которую содержит творог, очищает, увлажняет, питает кожу и стимулирует выработку коллагена. А куркума служит натуральным антиоксидантом, который создает на лице защитный барьер, и защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Антивозрастная маска для нормального и комбинированного типа кожи

Для приготовления этой маски вам нужно тщательно размять 1 спелый банан. Затем добавьте к нему 4 чайные ложки творога и 2 чайные ложки меда. Перемешивайте ингредиенты до образования однородной массы, которую впоследствии нанесите на лицо на 15 минут. Остатки продуктов смойте теплой водой. Указанные компоненты активизируют выработку коллагена, увлажняют и питают кожу микроэлементами. В частности, мед образует на лице невидимую пленку, которая помогает долго удерживать влагу в дерме.



Как приготовить маску для лица / Фото Instagram / @bellamichlo

Маска против старения для жирной кожи

Начните с взбивания 2 яичных белков, но не нужно образовывать пену. В емкость добавьте 1 чайную ложку меда и 3-4 капли масла чайного дерева. Маску нанесите на лицо. Через 15 минут удалите остатки с помощью прохладной воды. Смесь полезных ингредиентов будет способствовать сужению пор, увлажнению кожи, предотвратит появление морщин и поможет бороться с акне.