Решение распространенной летней проблемы: как бороться с отеками лица и тела
Выведение вредных токсин из организма, борьба с отмершими клетками, вирусами и бактериями – это лишь несколько из функций, которые должна выполнять лимфатическая система. Также она должна предотвращать появление целлюлита, синяков под глазами и чрезмерной отечности, но иногда не может справиться со всем. Если вы заметили у себя такие проблемы, то не следует их игнорировать.
Летом нормальной работе лимфатической системы препятствует высокая температура воздуха, которая является стрессом для организма. Harper's Bazaar поделился советами, которые помогут избавиться от отеков на лице и теле.
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Как бороться с отечностью
- Проанализируйте свой рацион питания. Если вы страдаете от отеков, то вам нужно отказаться от рафинированных и жареных продуктов, уменьшить количество употребления соли и не есть менее, чем за 3 часа до сна. Старайтесь выпивать суточную норму воды в течение дня, а за 1 час перед сном не употребляйте никакой жидкости.
- Контрастный душ каждое утро. От отеков после пробуждения из сна поможет избавиться прохладная вода. Даже необязательно чередовать горячую воду с ледяной. Просто выберите более низкую температуру, чем обычно.
- Ванна с морской солью. С помощью полезных свойств морской соли вы сможете вывести вредные токсины из организма и лишнюю жидкость. Таким образом можно эффективно избавиться от отеков. Важным нюансом такой процедуры является то, что сидеть в соленой воде можно не более 15 минут. Также обратите внимание, чтобы вода, в которой вы будете купаться, не была горячей.
- Поддерживайте водный баланс в организме. Прежде всего определите свою суточную норму воды и выпивайте ее в чистом виде (можно с кусочком лимона), потому что алкоголь и газированные напитки, наоборот, способствуют обезвоживанию организма.
- Носите удобную одежду. Иногда элементарной причиной отечности тела бывают некомфортные и тесные вещи, потому что они мешают нормальному кровообращению.
- Начните вести активный образ жизни. Не стоит сразу начинать с тяжелых физических нагрузок. Действенными средствами в борьбе против отеков будет даже обычная ходьба и выполнение легких упражнений. Они помогают избавиться от скопления жидкости в конечностях. Поэтому устраивайте себе легкие разминки несколько раз в течение дня.
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