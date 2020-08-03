Выведение вредных токсин из организма, борьба с отмершими клетками, вирусами и бактериями – это лишь несколько из функций, которые должна выполнять лимфатическая система. Также она должна предотвращать появление целлюлита, синяков под глазами и чрезмерной отечности, но иногда не может справиться со всем. Если вы заметили у себя такие проблемы, то не следует их игнорировать.