Старение – это естественный ответ организма на внешние раздражители. Поэтому остановить этот процесс невозможно. Ведь стресс, неправильное питание, смена погоды и другие факторы провоцируют преждевременное старение кожи. Но есть способы, которые помогут защитить кожу и сбалансировать производство коллагена.