Борьба со старением: 5 способов защитить кожу
Старение – это естественный ответ организма на внешние раздражители. Поэтому остановить этот процесс невозможно. Ведь стресс, неправильное питание, смена погоды и другие факторы провоцируют преждевременное старение кожи. Но есть способы, которые помогут защитить кожу и сбалансировать производство коллагена.
Важно поддерживать реакции организма на здоровом уровне. Таким образом вы не остановите полностью процесс старения, но сможете его значительно замедлить. Vogue рассказал, как защитить кожу от воздействия внешних факторов.
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Как бороться со старением кожи
- Сбалансированное питание. Если вы регулярно питаетесь вредными продуктами, то в организме возникает чрезмерное воспаление. Это объясняет Ализа Маргой, нутрициолог и основательница бренда клинических добавок Inessa. Она рассказывает, что пища влияет на нашу воспалительную реакцию через несколько механизмов. "Нам всем следует с осторожностью относиться к употреблению большого количества обработанных продуктов – таких, как конфеты, торты, печенье и другие рафинированные «белые продукты», – говорит Маргой. – Это, как правило, продукты с высоким гликемическим индексом нагрузки, которые вызывают повышение уровня инсулина, что, в свою очередь, провоцирует системное воспаление, которое может привести к постоянным воспалительным процессам на коже как акне и псориаз, и способствовать старению".
- Противовоспалительные добавки. Чтобы диеты и здоровый образ жизни были результативнее, то можно попробовать сочетать их с употреблением продуктов с противовоспалительным эффектом. Например, если принимать добавки омега-3 или есть много жирной рыбы, то вам удастся предотвратить образование прыщей и воспаления. А также вы сможете улучшить общее состояние и внешний вид кожи. Прежде чем принимать разнообразные добавки, проконсультируйтесь со специалистом.
- Косметика с антиоксидантами. Эксперты рекомендуют сочетать профессиональную диагностику кожи с использованием досмотровой косметики, которая содержит в своем составе антиоксиданты. Дерматологи отмечают отдельную пользу от продуктов, в состав которых входят растительные ингредиенты. Попробуйте использовать капсулы с витамином C или E.
- Баланс средств для ухода. "Вместо того, чтобы усложнять себе жизнь, придерживайтесь простого ухода за кожей, используя прежде всего успокаивающие средства", – советует Вико. Пользуйтесь сыворотками, которые содержат гиалуроновую кислоту, ниацинамид и сквалан, чтобы глубоко увлажнять кожу. А также не пренебрегайте спреем в летнее время года, который имеет свойство освежать кожу, или средствами для успокаивания и по укреплению кожного барьера. "Я также рекомендую избегать отшелушевающих средств, наподобие горячих полотенец, салфеток и зернистых скрабов, – говорит Вико. – Замените их мягкими деликатными химическими отшелушивающими средствами, как молочная кислота". Вико также советует избегать саун и горячей воды, которая якобы может помочь вашей коже. Это не так.
- Маска для светотерапии. Этот новый метод омоложения кожи подойдет женщинам, которые готовы пробовать что-то новое. Вико говорит: "Инфракрасный, красный и синий светодиодный свет может отлично справиться с уменьшением и лечением воспалений кожи".
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